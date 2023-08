Bus und Bahn: Umsteigen soll in Meschede besser werden

Meschede. Die RLG passt die Fahrpläne für Meschede an. Das Ziel: Der Umstieg zwischen Bus und Bahn soll einfach werden, weil die Zeiten besser passen.

Gute Umsteigemöglichkeiten zwischen Bus und Zug sind insbesondere für Berufspendler wichtig. Deshalb passt die RLG zum 7. August für die Linie C2 ihre Fahrpläne an. Der Umstieg von und zu den Zügen der oberen Ruhrtalbahn verbessert sich dadurch. Alle Regelfahrten starten statt wie bisher zur Minute 15 jetzt neu zur Minute 21 ab Meschede Busbahnhof. Dadurch haben Reisende, die mit den Zügen der Oberen Ruhtalbahn zur Minute 15 beziehungsweise zur Minute 17 eintreffen, die Möglichkeit ohne lange Wartezeiten auf die Linie C2 umzusteigen.

>>> Lesen Sie auch: Henne-Ruhr-Markt: Dieb packt Beute ein und hat Messer dabei <<<

In der Gegenrichtung verbessert sich mit der neuen Ankunftszeit der C2 zur Minute 36 am Busbahnhof der Anschluss zu den Zügen ebenfalls. Von den Änderungen sind lediglich die schulrelevanten Fahrten in der Zeit zwischen ca. 12:00 Uhr – 15:00 Uhr ausgenommen. Im Fahrplan sind diese Fahrten mit einem „S“ für „Schultage“ gekennzeichnet. Mit dem 7. August treten auch für die C1 geringfügige Anpassungen bei einer Fahrt in Kraft. Die C1 startet an Schultagen neu um 6.40 Uhr ab Meschede, Busbahnhof, fünf Minuten früher als bisher. Die Fahrt endet um 6.55 Uhr wieder am Busbahnhof und ermöglicht den Zug-Umstieg Richtung Olsberg.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland