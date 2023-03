Nach einem Autodiebstahl in Meschede ermittelt die Polizei.

Polizei Caddy verschwunden: Polizei in Meschede sucht nach Autodieb

Meschede. In Meschede ist ein Auto gestohlen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht?

Bei einem Gebrauchtwagenhändler im Gewerbegebiet Im Schwarzen Bruch in Meschede ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein silberner VW Caddy gestohlen worden.

Am Wagen waren keine Kennzeichen angebracht. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Wer Beobachtungen gemacht hat: Hinweise bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90200.

