Campingplatz bei Meschede: Einbrecher nehmen Fernseher mit

Die Polizei ermittelt: Einbrecher waren auf dem Campingplatz am Hennesee.

Mielinghausen. Einen Fernseher und einen Receiver als Beute: Einbrecher waren auf dem Campingplatz Mielinghausen am Hennesee bei Meschede.

In einen festen Wohnwagen auf einem Campingplatz in Mielinghausen sind Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch eingebrochen.

[ +++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++ ]

Die Täter kamen vermutlich über ein angrenzendes Feld. Sie brachen die Tür eines Vorbaus und den dazugehörigen Wohnwagen auf und entwendeten einen Fernseher sowie eine Receiver.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 90200 entgegen.

Ein weiterer Einbruch hatte sich in der Nacht zum Freitag in einer Tankstelle in Meschede ereignet.