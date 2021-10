CDU aus dem HSK im Landesvorstand der Partei vertreten

Meschede/Bielefeld. Wahlen zum Landesvorstand der CDU: Dabei sind Matthias Kerkhoff und Dr. Bernd Schulte aus dem Hochsauerlandkreis gewählt worden.

Die CDU des Hochsauerlandkreises bleibt auf der Landesebene der Partei gut vertreten: Beim Landesparteitag in Bielefeld am Wochenende wurden der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff und Dr. Bernd Schulte mit guten Ergebnissen erneut in den CDU-Landesvorstand gewählt. Klaus Kaiser als Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Südwestfalen und der Europaabgeordnete Dr. Peter Liese als Sprecher der nordrhein-westfälischen Europaabgeordneten gehören diesem Gremium ebenfalls an.

Im Zentrum des Parteitags stand die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden. Hendrik Wüst wurde mit über 98 Prozent als Nachfolger von Armin Laschet gewählt und wird die CDU als Spitzenkandidat in die kommende Landtagswahl führen. 21 Delegierte aus dem Hochsauerlandkreis nahmen am Landesparteitag teil. Für den CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff hat dieser Parteitag gezeigt, dass die CDU in NRW gerade in schwierigen Zeiten geschlossen agiere.

