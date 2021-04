CDU-Politiker missfällt Veröffentlichung zu Hotel-Öffnung

Meschede/Ebbinghof. In Ebbinghof will ein Hotel trotz Corona-Verbots öffnen. Der CDU-Abgeordnete Liese reagiert: Ihm missfällt die Veröffentlichung der Standpunkte.

Die CDU im Hochsauerlandkreis gibt erneut ein unglückliches Bild in Bezug auf freie Medien ab. Anlass ist ein offener Brief des EU-Abgeordneten Peter Liese an die Unternehmerin Daniela Tigges aus Ebbinghof. Sie will trotz Corona-Schutzverordnung aus Protest ihr Hotel eröffnen. Liese schreibt dazu wörtlich an die Betreiberin: „Mit großem Erstaunen habe ich Ihre Pressemitteilung zur Kenntnis genommen, die ja auch leider schon in der Öffentlichkeit Widerhall gefunden hat.“

Darstellung aller Seiten

Der Halbsatz gibt Raum für Interpretation, ist aber zumindest dahingehend eindeutig, dass Liese eine Veröffentlichung der Standpunkte missfällt. Mehrere Medien, darunter diese Zeitung, hatten über die geplante Aktion und die Argumente der Unternehmerin im Vorfeld berichtet, ebenso über die kritischen Reaktionen von Politikern und Stadtverwaltung. Diese Zeitung hat eine Anfrage an das Büro des Abgeordneten gestellt, wie genau diese Stellungnahme zu bewerten ist. Eine Antwort steht noch aus.

Erneute Unruhe käme für die CDU im Hochsauerlandkreis zur Unzeit. Sie wählt am Samstag ihren Kandidaten für den Bundestag, es findet eine Kampfabstimmung zwischen Friedrich Merz und Patrick Sensburg statt. Im Vorfeld hatte der Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff bundesweit für Aussehen gesorgt, indem er versucht hatte Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung der heimischen Medien. So hatte er gefordert, keine Leserbriefe mehr vor dem Parteitag abzudrucken. Diese Zeitung hatte darüber berichtet und die Forderung zurückgewiesen. In der Folge erschienen zahlreiche Leserbriefe zum Thema. Kerkhoff hatte sich einen Tag später entschuldigt.