Seit Eröffnung der A46 in Bestwig hat sich der Verkehr in der Ortsdurchfahrt in etwa halbiert. Das eröffnet der Gemeinde neue Gestaltungsmöglichkeiten. Jetzt ist eine Kommission gebildet worden, die nach einer Verkehrszählung Ideen zusammentragen soll. Sie sollen die Grundlage für ein Verkehrskonzept bilden.