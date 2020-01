Christine-Koch-Schule in Schmallenberg

Christine-Koch-Schule, Schmallenberg

www.christine-koch-schule.de

Motto: Sich wohlfühlen und viel leisten

Schulleiterin: Lisa Richter

Schülerzahl: 369

Lehrer/Referendare: 37/3

Zahl der Klassen in Sek. I: 18

Schulbeginn: 7.45 Uhr

Anmeldetermine: 14. bis 20. Februar und 26. Februar bis 6. März

Kennenlernentag: 23. Juni

Schule im Ganztag: montags, dienstags und donnerstags bis 14.45 Uhr, mittwochs bis 15.35 Uhr und freitags bis 13.05 Uhr; Hausaufgaben fallen weitestgehend weg. Mensa mit Aufenthaltsbereich.

Unterrichtsausfall: Kein Unterrichtsausfall in den Klassen 5/6 – Unterrichtszeiten werden verbindlich eingehalten

Schulsozialarbeit: zwei Schulsozialarbeiterinnen

Individuelle Förderung: Klassenlehrerprinzip, Klassenraumprinzip, Aufstockung der Stundenanzahl in den Hauptfächern; Sonderpädagogen unterstützen, wenn nötig, alle Kinder; Schule im gemeinsamen Lernen mit sonderpädagogische Förderklasse

Berufsorientierung: Berufswahlsiegel; Berufsorientierungsklasse mit Langzeitpraktikum in Klasse 10; Betriebspraktika in jedem Jg. ab Klasse 8, Berufsorientierungsbüro, Berufseinstiegsbegleiterinnen, Berufsinfobörse

Arbeitsgemeinschaften/Projekte: Astronomie, Band, Sport, Talentförderung Fußball, Fotografie, Nähen, Kochen, Theater, Zusammenarbeit mit Jugendkunstschule und Jugendtreff, „Zero waste“ – müllfreie Schule.

Schwerpunkte/Profile: Berufsorientierung, kulturelle Arbeit, DFB-Partnerschule, Orchester- und Werkstattklasse, Medienbildung, Einsatz von IPads im Unterricht.