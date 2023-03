Comedy, Blumen und Käsefondue: Die Freizeitangebote im HSK

Die zehnte „Nacht der Bibliotheken“ findet unter anderem in Schmallenberg statt.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Außergewöhnliche Angebote finden sich auch im Hochsauerlandkreis. Dieses Wochenende wird es zum Beispiel sehr bunt, egal ob mit oder ohne Comedy, zahlreichen Blumen und Angeboten für Groß und Klein. Und es sind auch dieses Mal paar kostenfreie Angebote mit dabei.

Mein Tipp für euch

Manchmal braucht es keine langen Wege in eine Großstadt, um eine besondere Veranstaltung zu genießen. Drum, ab geht`s nach Brilon für ein etwas anderes Comedy-Programm.

Die Travestie-Stars Maria Crohn, Lady Maxime, Melody Damour, Mr. Thunderman und Tiffany Swann präsentieren stimmungsvolle Lieder, witzige Plaudereien und heizen dem Publikum ein. Es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. „Festival der Travestie“, 17. März, 20 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus, Propst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon, Karten: ab 43,90 Euro, Onlinebestellung unter: www.reservix.de und www.eventim.de, www.brilon-kultur.de

Viel Spaß für wenig Geld

Das Frühlingsfest in Neheim findet an diesem Wochenende statt und bietet Möglichkeiten zum ausgiebigen Bummeln zwischen 2000 blühenden Primeln in der Innenstadt. Neben vielen Schaustellern auf der bunten Meile und dem Wochenmarkt, gibt es auch allerlei Fahrzeuge zu sehen. „Neheimer Frühlingsfest“, Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Neheimer Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag: 13 bis 18 Uhr, kostenfrei, www.arnsberg-neheim.de

Im Rampenlicht

Rock’n‘ Roll gibt es im Bürgertreff Campus auf die Ohren. Mit den „The Blockbusters“ geht es quer durch die Rockmusikgeschichte. „The Blockbusters“, Samstag, 18. März, 19:30 bis 23 Uhr, Bürgertreff, Campus, Kolpingstraße 20, 59872 Meschede, Eintritt kostenfrei, www.mescheder-buergertreff.de

Für die Kleinen

Die zehnte „Nacht der Bibliotheken“ findet am Freitag in NRW statt. Auch die „Öffentliche Bücherei St. Alexander“ in Schmallenberg lädt die ganze Familie ein. Mit Bilderbuchkino und Geschichten, Workshops und Angeboten für Groß und Klein, Buffet und gemeinsamen Spielen – ihr dürft gespannt sein.„Nacht der Bibliotheken“, Freitag, 17. März, 16 bis 22 Uhr, Eintritt: 3 Euro inkl. Buffet, für die Allerkleinsten unter 3 Jahren ist der Eintritt frei, Anmeldung nur für Escape-Room-Spiel erforderlich: kulturbuero@schmallenberg.de oder 02972/980 232, Infos: www.NachtderBibliotheken.de

Das Sporthighlight der Woche

Ein Event, das nicht nur Reitsportfreunde verzückt: Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Schwartmecke und Umgebung richtet am Sonntag, 19. März, seine Kaltbluthengstschau aus. Das Event findet auf dem Gelände an der B55 zwischen Oedingen und Cobbenrode statt.Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Zuschauer sind willkommen.

Mal was anderes

Wie wäre es mit einer „Dämmer-Schlemmer-Wanderung“ am Samstag? Mit den „bevandert-Mädels“ geht es gemeinsam auf eine acht Kilometer lange Wanderung rund um Wenholthausen. Dazu gibt es ein Gläschen Wein am höchsten Punkt der Tour und zum Abschluss ein Käsefondue im Landgasthof Seemer. „Dämmer-Schlemmer-Wanderung“, u.a. Samstag, 18. März, 16 - 21 Uhr, Landgasthof Seemer, Südstr. 4, 59889 Wenholthausen, Preis: 49 Euro, mit Schmallenberger Sauerland Card oder Team Card: 25 Euro, mit Anmeldung, www.bevandert.com

