Comedy der Spitzenklasse bei Show in der Stadthalle Meschede

Das Stadtmarketing Meschede und die Volksbank Sauerland freuen sich auf die Comedy-Show 5.0 in der Stadthalle am Samstag, 2. Dezember.

Meschede. Andre Kramer übernimmt die Moderation: In der Stadthalle in Meschede wird die Comedy-Show 5.0 stattfinden. Wer dabei ist und wo es Karten gibt.

Ein einzigartiges Comedy-Erlebnis erwartet Meschede! Wenn ein Barhocker, eine Bühne, ein charismatischer Moderator und vier talentierte Comedians aufeinandertreffen, entsteht Comedy der Spitzenklasse. Diese außergewöhnliche Form der Unterhaltung wurde in den vergangenen Jahren vom Stadtmarketing Meschede mit großem Erfolg veranstaltet.

Prominente Comedians

Auch dieses Jahr steht wieder ein Comedy-Highlight auf dem Programm: Die heiß ersehnte Comedy-Show 5.0, moderiert von Andre Kramer, wird am Samstag, 2. Dezember, in der Stadthalle Meschede stattfinden. Die bisherigen Ausgaben dieses Events haben mit Andre Kramer und prominenten Comedians wie Faisal Kawusi, Bastian Bielendorfer und Abdelkarim stets für ausgelassene Stimmung gesorgt.

In Anbetracht der Erfolge vergangener Jahre freut sich das Stadtmarketing, die Comedy-Show 5.0 erneut präsentieren zu dürfen. Ein facettenreicher Mix aus Comedians, moderiert von dem ehemaligen Mescheder Andre Kramer wird begeistern. Dieses Jahr werden bekannte Größen und aufstrebende Talente die Bühne beleben. Mit dabei sind: Maxi Gstettenbauer, Aylin Lefkeli, Bora und Matthias Ludwig. Diese Show verspricht einen Abend voller Lachen und guter Laune, gewürzt mit einer Prise köstlichem Humor.

Vier Künstler

Kein Auge wird trocken bleiben, und auch für den unausweichlichen „Lachmuskelkater“ am nächsten Tag ist gesorgt. Es darf sich auf unterhaltsame Ausschnitte aus den aktuellen Programmen der vier Künstler, die den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bescheren werden, gefreut werden. Die Stadthalle Meschede wird bebendes Gelächter und herzlichen Applaus erleben.

Maxi Gstettenbauer bietet in seinem neuen Programm genau das, was alle suchen: eine gute Zeit. Denn genau das scheint so weit weg wie noch nie. Überall lauern die drei K’s der schlechten Laune: Kriege, Krankheiten und Klimawandel. Angesichts dieses Trios des Unbehagens fragt man sich doch: Geht es hinterm Horizont wirklich weiter? „Gute Zeit“ ist dieser besondere Comedy-Cocktail, der in Deutschland nur selten gemixt wird. Absurde Albernheiten, gepaart mit klugen Alltagsbeobachtungen, gewürzt mit der ein oder anderen Gesellschaftskritik und veredelt mit verlässlichem Untenrum-Humor. Maxis Humor schaut hin und wieder im Kopf vorbei, wohnt aber doch eher im Bauch.

Ex-Walddorfschülerin

Aylin Lefkeli - die gebürtige Hildesheimerin und Mutter eines Schulkindes fragt sich was nur los ist mit uns Menschen? Warum sind wir nicht einfach freundlicher zueinander? Und wieso können so viele nicht mehr in ganzen Sätzen miteinander sprechen? Reden hilft! Sogar in der Ehe. Die Ex-Waldorfschülerin mit türkischen Wurzeln ist dabei deutscher als ihr deutscher Mann. Als Gast im Quatsch-Comedy-Club und Nightwash und mit einem gefeierten Auftritt bei der WDR-Ladies-Night erobert sie nach langer Baby- und Coronapause nun endlich wieder die Bühnen.

Bora ist eine Dampflok mit viel Herz, Ghettoattitüde und Soul. Seine Gedanken sind ein Flug zwischen sozialer Kritik, philosophieren an einem lauen Spätsommer Abend mit Wein, Zigarette und einem Earth, Wind Fire Song oder wie eine Abrissbirne, die auf einen Kuchen fällt. Bora’s Ziel ist es, jeden Abend auf der Bühne so legendär, episch und liebevoll zu gestalten, dass man sich einfach glücklich fühlt. Wer Bora live erlebt, sollte sich auf eine Show voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen einstellen.

Schauspieler und Comedian

Matthias Ludwig strebte zuerst eine Karriere als Stuntman und Akrobat an, merkte aber schnell, dass man auch als Schauspieler mit deutlich weniger Schmerzen für Unterhaltung sorgen kann. Gleichzeitig tat ihm auch leid, all das Wissen nicht anzuwenden, das er in der Schule gelernt hatte - als Klassenclown. Inzwischen ist Matthias als Schauspieler und Comedian tätig mit dem klaren Ziel, alle zum Lachen oder Weinen zu bringen. Vielleicht auch beides.

Karten für die große Comedy-Show 5.0 gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Meschede am Bahnhof, Le-Puy-Straße 6-8 in Meschede, ab 21 Euro sowie online unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/events.

Für Schüler und Studenten gibt es ermäßigte Karten. Die Veranstaltung wird ab 14 Jahren empfohlen und von der Volksbank Sauerland unterstützt.

