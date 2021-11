Das Stadtmarketing Meschede und die Volksbank Sauerland eG freuen sich auf die Comedy Show 3.0 am 10. Dezember.

Kultur „Comedy-Show 3.0“ im Dezember in der Mescheder Stadthalle

Meschede. In diesem Jahr kann das Event wieder stattfinden. Und es ist u.a. erneut ein bekannter Comedian dabei. Alles zu Show und Ticketvorverkauf.

Man nehme einen Barhocker, eine große Bühne, einen Moderator sowie vier „mal mehr, mal weniger“ bekannte Comedians und es entsteht ein Comedy-Format der Extraklasse. Diese Idee hatte das Stadtmarketing Meschede in Zusammenarbeit mit dem aus Meschede stammenden und in Hamburg lebenden Comedian Andre Kramer vor drei Jahren und sorgte mit der ersten und der zweiten Comedy-Show für eine ausverkaufte Stadthalle.

10. Dezember 2021

Auf die dritte Show mussten nun alle ein Jahr warten, aber nun ist es so weit. Unter der Moderation von Andre Kramer sorgten bisher Comedians wie Faisal Kawusi oder Bastian Bielendorfer für einen lachhaften Abend. Diesen Erfolg nehmen das Stadtmarketing und Andre Kramer zum Anlass die große ComedyShow 3.0 am 10. Dezember 2021 in der Stadthalle Meschede erneut zu veranstalten. Moderiert von Kramer treten in diesem Jahr wieder bekannte und junge Comedians auf. Mit dabei sind: Özcan Cosar, Daniel Storb, Alicja Heldt und Tobias Rentzsch. Die Show verspricht, ein Abend der guten Laune, angereichert mit der richtigen Portion Witz, zu werden.

Özcan Cosar und drei weitere Comedians

Vier neue Comedians und Andre Kramer sorgen für beste Laune und Stimmung im Publikum. Für jede Sorte Humor ist an diesem Abend etwas dabei.

Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontaneität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft. Er nimmt die Gäste mit auf eine lustige Reise und verdeutlicht die Menschheitsgeschichte durch die Augen von Özcan Cosar.

Daniel Storb, besser bekannt als „Der Storb“, überzeugt als Radiomoderator und Comedian durch seine treffsicheren Gags und Schnelligkeit. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert „Der Storb“ das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene – er nimmt kein Blatt vor den Mund, was insbesondere als Radiomoderator eine gute Idee ist. Schnell, laut, ungezähmt – Der Storb ist ein Muss für Augen und Ohren.

Alicja Heldt - sie ist laut, chaotisch und sie ist lustig. Geboren im vornehmen Danzig, aufgewachsen in Hamburgs Problemvierteln. Wenn sie aus ihrem Leben erzählt, dann tut sie das mit vollem Körpereinsatz. Das Publikum schätzt ihre offene und ehrliche Art, auch wenn es manchmal unter die Gürtellinie geht. Sie kann Hamburgisch, Möwisch, und Ghettoisch. Alicja ist ein freches Hamburger Deern mit polnischen Wurzeln, ein Kumpel, eine Lady und ein Witzbold. Irgendwie alles in einem.

Tobias Rentzsch: Ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln - doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit: Tobias Rentzsch hat es faustdick hinter den Ohren. Spätestens, wenn er die Bühne betritt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Der noch sehr junge Stand Up-Comedian macht vor kaum einem Thema Halt - erzählt aus seinem Alltag, vom Every-Day- Wahnsinn zwischen Männern und Frauen und überrascht sein Publikum auch mit erotisch-pikanten Geschichten hinter vorgehaltener Hand aus seinem Freundeskreis. Schon in der Schule entdeckte der heute in Paderborn lebende Comedian, dass er die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, mitzureißen und zum Lachen zu bringen.

Tickets und Informationen:

Karten für die große Comedy-Show gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Meschede am Bahnhof, Le-Puy-Str. 6-8 in Meschede, für 21 Euro sowie online unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/events

gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Meschede am Bahnhof, Le-Puy-Str. 6-8 in Meschede, für 21 Euro sowie online unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/events Es gibt ermäßigte Karten für Schüler und Studenten sowie für Mitglieder der Volksbank Sauerland eG.

für Schüler und Studenten sowie für Mitglieder der Volksbank Sauerland eG. Die Veranstaltung wird ab 14 Jahren empfohlen und von der Volksbank Sauerland eG unterstützt.

Bei verändertem Infektionsgeschehen besteht das Risiko einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung.

