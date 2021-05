Editorial Corona-Check: Einblick in die Gemütslage der Menschen

Wie hat die Corona-Krise die Gesellschaft verändert? Mit dem Corona-Check wollen wir den Auswirkungen der Pandemie auf die Spur kommen.

Erinnern Sie sich noch wie es war, als wir völlig unbeschwert zusammensaßen mit Freunden und Familie? Als wir gemeinsam aßen und tranken und uns zur Begrüßung nicht nur die Hand gaben, sondern auch in den Arm nahmen und küssten?

Das Corona-Virus hat unser Leben tiefgreifend verändert. Wie tiefgreifend, das wollen wir mit dem Corona-Check herausbekommen. Vor ein ein paar Wochen haben wir deshalb Menschen zwischen Schwelm und Siegen dazu befragt. Wir wollten wissen, wie sehr die Pandemie unsere Gesellschaft verändert. Wie wird die Lage in Schulen und Kindergärten bewertet? Wie schätzen Sie die Corona-Politik ein? Wie steht es um Home-Office, Online-Shopping und die Sehnsucht nach Freiheit und nach menschlicher Nähe? Mehr als 12.000 Menschen haben die Fragebögen in der Zeitung und auf dem Internet-Portal beantwortet. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Während Deutschland immer erregter über die Corona-Politik diskutiert, erlaubt der Corona-Check einen Einblick in die Gemütslage der Menschen in unserer Region. Mit aussagekräftigen Grafiken und einordnenden Geschichten wollen wir den Auswirkungen der Pandemie auf die Spur kommen. In unserer Serie, die heute startet.

Die Ergebnisse für alle Städte und Gemeinden im Überblick finden Sie unter wp.de/datencenter

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland