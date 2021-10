Corona: Dirk Wiese (SPD) aus dem HSK gegen Freedom Day

Meschede. Kein „Freedom Day“, kein schlagartiges Ende der Corona-Maßnahmen: Das hat der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese aus dem HSK verkündet.

Der SPD-Politiker Dirk Wiese aus dem Hochsauerlandkreis hat sich gegen einen Freedom Day ausgesprochen. Damit wird ein Tag bezeichnet, an dem schlagartig alle oder fast alle Corona-Maßnahmen fallen. England und Dänemark waren diesen Schritt beispielsweise gegangen.

Ampel äußert sich

Wiese nahm als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für seine Partei am Mittwochmorgen in Berlin an einer Pressekonferenz von SPD, Grünen und FDP - der mutmaßlich künftigen Ampel-Regierung - teil. Dabei erläuterten die Spitzenpolitiker, wie es mit Corona-Beschränkungen in Deutschland weitergehen soll.

Einerseits soll die so genannte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ nicht verlängert werden, die Ministern mehr Macht ohne Bestätigung durch das Parlament einräumt. Andererseits sollen bestimmte Maßnahmen in einer Übergangsphase weiterhin gelten.

Beschlüsse der Bundesländer

So soll es den Bundesländern ermöglicht werden, Zugangsregeln wie 3G oder 2G sowie Maskenpflichten weiterhin zu beschließen. Wiese erklärte, trotz steigender Infektions- und Hospitalisierungszahlen stelle sich die Situation anders dar als noch vor wenigen Monaten. Grund seien die Impfungen.

Er sagte aber auch mit Blick auf den 25. November, an dem die epidemische Lage auslaufen soll: „Das wird aber kein Freedom Day sein.“

