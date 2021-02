Corona: DRK Meschede bietet Schnell- und PCR-Tests an

Meschede. Das DRK bietet jetzt in Meschede PCR- und Schnelltests an. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Bereits seit dem vergangenen Jahr schicken die DRK Sozialen Dienste mobile Schnelltestteams in regionalen Unternehmen. Zukünftig bekommen nun auch Privatpersonen die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten des DRK in Meschede (Kolpingstraße 11) per Schnell- oder Labortest Klarheit über eine mögliche Infektion mit Covid-19 zu verschaffen.

Dazu wird Interessierten an drei Wochentagen (Montag, Mittwoch und Freitag) die Möglichkeit gegeben, einen Test ihrer Wahl durchführen zu lassen. Es handelt sich dabei um offene Sprechstunden. Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig, wodurch es zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Ergänzend sind Testungen samstags auf Anfrage möglich. Beginn der Testungen ist ab Mittwoch, 3. Februar.

Angebot für Personen ab 18 Jahren

Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren. Der Schnelltest wird vor Ort fachgerecht durch den Nasen- und Rachenraum durchgeführt. Auf das Ergebnis des Schnelltestes wird vor Ort gewartet. Auf Wunsch wird eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt. Auf diese Weise werden schnelle Ergebnisse mit einer relativen Sicherheit geschaffen.

Die PCR-Testungen werden ebenfalls vor Ort auf die gleiche Art und Weise durchgeführt. Dieser Test wird zur Untersuchung in einzertifiziertes Labor gebracht. Ein Ergebnis ist dadurch in der Regelinnerhalb von 24 bis maximal 48 Stunden zu erwarten. Werden PCR-Tests an einem Freitag durchgeführt, ist ein Ergebnis allerdings erst am Anfang der nächsten Woche verfügbar. Die getesteten Personen bekommen bei diesem Verfahren einen QR-Code,über den das Ergebnis eigenständig abgefragt werden kann.

Die Kosten

Der Abstrich wird durch geschulte Fachkräfte durchgeführt, welche im Vorfeld durch Ärzte qualifiziert wurden. Die Kosten für einen Schnelltest betragen 25 Euro. Die Labortests kosten 90 Euro. Es wird bar abgerechnet.

Umfassende Informationen und weitere Details finden Sie auf der Internetseite http://www.drk-meschede-sozial.de oder über die Telefonnummer des DRK Kreisverbandes 0291 90249205. Gruppen ab zehn Personen und interessierte Unternehmen wenden sich bitte weiterhin an die Hotline der DRK Sozialen DiensteMeschede gGmbH +178 8814149 oder die E-Mail-Adresse „Antigentest@drk-meschede.de“