Grafschaft. Grafschafter Familie will Einzelhändlern durch die Corona-Krise helfen - mit einem neuen Onlineshop. Weitere Hilfsangebote in der Übersicht.

Das Ehepaar Dörnenburg hilft Einzelhändlern aus der Umgebung durch die Zeit in der „Corona-Krise“. Was können wir tun, um dem Einzelhandel vor Ort unterstützend unter die Arme zu greifen in dieser schweren Zeit? Diese Frage stellte sich auch die Familie Dörnenburg aus Grafschaft und bietet nun eine Lösung, von der alle profitieren können.

René Dörnenburg und seine Frau sind beide im Bereich von Werbegemeinschaften tätig und wollten eine Unterstützung bieten für die Einzelhändler aus ihrem Umfeld. So kamen sie auf die Idee, eine Art Onlineshop „für jedermann“ einzurichten. „Oft mangelt es bei den Händlern an Zeit und dem nötigen Know-How für die Einrichtung eines Onlineshops - das macht man nicht mal eben“, erklärt Dörnenburg. „Also übernehmen wir das.“ Viele nehmen das Angebot wahr, aber es ist noch ausbaufähig.

Region stärken

Getreu dem Motto „Online kaufen – Region stärken“ und Emma&Sohn verbindet, was Corona trennt.“ können sich Einzelhändler aus der Region bei ihnen melden und kriegen dann einen eigenen Weblink zu ihren Produkten erstellt, welche sie vorher den Dörnenburgs samt Produktbeschreibung und Foto zukommen lassen.

„Die Kundschaft kann dann ein bestimmtes Produkt bestellen, wir geben dem Händler Bescheid und dieser setzt sich dann zwecks Lieferung oder Abholung mit dem Kunden in Kontakt.“

Aktuell findet man Produkte aus der Region auf der Internetseite www.emmasohn.com, was von der Aussprache zuerst einmal an einen bekannten Onlinehändler erinnert, aber vielmehr an die „Tante Emma Läden“ von damals anknüpfen soll.

Zusammen ist man stärker

„Unser Ziel ist es, das Emma&Sohn den Händlern aus der Region eine Plattform bietet, alleine ist man zwar gut, doch zusammen ist man besser“, bilanziert Dörnenburg, der sich über weitere Anfragen freuen würde. So gibt es auf der Seite beispielsweise schon Zeitungen und Zeitschriften von Dünnebackes zu bestellen, oder Wollknäuel von Nadel und Faden.

Doch die Dörnenburgs, beziehungsweise die Händler auf der Seite, sind mit ihren Angeboten nicht alleine. Unter anderem haben sich Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte, Dienstleister, Gaststätten und Ehrenamtliche ebenso etwas einfallen lassen, um die Leute in der Corona-Krise weiter zu versorgen und sich zu helfen.

Weitere Hilfs- und Lieferangebote

Feinkost Henke: Bestellungen telefonisch bis 11.30 Uhr; Lieferservice von montags bis freitags .

Metzgerei Merte: Bestellungen werktags bis 16 Uhr im Stammgeschäft aufgeben; Lieferung erfolgt in Kooperation mit Taxi Habbel

Markant Markt Siebrichhausen : Lieferungen (Lebensmittel und Getränke) ab 50 Euro kostenfrei, darunter 5 Euro / „Drive in“ nutzen (Bestellungen ab 20 Euro können werktags zwischen 16-18 Uhr am Liefereingang abgeholt werden).

Taxi Habbel: Supermarkt-Bestellungen bis werktags 16 Uhr aufgeben und Lieferungen innerhalb Schmallenbergs für 5 Euro und außerhalb 12 Euro

Wüllner-Bigges: Onlineshop/ telefonische Bestellung und Abholung am Ausgabeschalter

Optik Böhle: Reparaturen oder dringende Notfälle werden weiterhin nach telefonischer Absprache bearbeitet.

Lieblingsladen: Bestellungen telefonisch, per Instagram oder per Facebook aufgeben. Auch viele weitere Geschäfte aus Schmallenberg bieten diesen Service an.

Die Pfarrcaritas Bad Fredeburg (Brigitte Göckeler, 02974/1841 oder Elisabeth Weber, 02974/6036) unterstützt Hilfsbedpürftige beim Einkauf.

Lakoro Schmallenberg: Onlineshop und telefonische Beratung für Kunden des Ladens.

Rabattz: Telefonisch oder per Facebook Ware bestellen und montags, mittwochs oder freitags zwischen 10 und 14 Uhr abholen

WortReich – Lesen und mehr: Bestell-, Abhol- und Lieferservice von Büchern telefonisch oder per Website

Heimkehof: Freitags, samstags und sonntags „Heimkehof to go“ von 18 bis 19 Uhr; sonntags zusätzlich von 12 bis 13 Uhr

Outfit Schmallenberg: Telefonische Bestellung von Waren und über die soziale Medien.

Aspendos: „Döner Drive in“ am Ausgabefenster // Lieferung/Abholung nach Bestellung

Evangelische Kirchengemeinde Gleidorf: Ehrenamtliche kaufen ein für Menschen aus der Risikogruppe (02972-9219252 oder unter pn-gross@web.de).

S.Oliver Store: Das S.Oliver-Taxi liefert Mode nach Hause.

Pizzeria Tenne Bad Fredeburg: Gäste können täglich von 17-21.30 Uhr ihr Essen zum Mitnehmen abholen. Für das Tanzlokal Tenne wird derzeit ein Nachfolger gesucht,

Der Schützenverein Westfeld-Ohlenbach bietet Hilfe in beiden Orten an. Wer Hilfe benötigt kann sich melden (0173/8888199).

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte es darüber hinaus Angebote geben, auf die hingewiesen werden soll, können sich Interessierte an schmallenberg@westfalenpost.de wenden.