Corona-Folgen nach Hochzeit in Velmede nicht ausgeschlossen

Aus Sicht des Gesundheitsamtes haben sich bei einer in der Kritik stehenden Hochzeitsfeier in der Velmeder Schützenhalle möglicherweise zehn Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat Dr. Peter Kleeschulte als Leiter des Gesundheitsamtes gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Kleeschultes Wortwahl fällt dabei bewusst sehr vorsichtig aus. „Bei der diffusen Lage, die wir im Moment haben, ist es sehr schwierig, die Infektionsketten nachzuvollziehen“, sagt er.

Man habe in der Gemeinde Bestwig ebenso wie kreisweit, landesweit und bundesweit keine so genannten Hotspots mehr, sondern eine sehr diffuse Verteilung in allen Bevölkerungsschichten und in allen Altersklassen. Das mache die Nachverfolgung der Infektionsketten in einigen Einzelfällen unmöglich.

Keine Kontrolle erfolgt

Unter den Infizierten, die mit der Hochzeitsfeier im Zusammenhang stehen könnten, gehört nach Informationen unserer Zeitung, auch das Brautpaar selbst. Angeblich soll einer der Hochzeitsgäste trotz offensichtlicher Erkältungssymptome nicht auf einen Besuch der Veranstaltung verzichtet haben. Davon hat das Gesundheitsamt laut Kleeschulte allerdings keine Kenntnis.

Angezeigt worden war bei der Gemeinde Bestwig eine Hochzeitsfeier mit 100 Gästen. Das hat auch Bürgermeister Ralf Péus jetzt noch einmal bestätigt. Wie bereits berichtet, waren zum damaligen Zeitpunkt noch 150 Gäste erlaubt. Ob sich die Dimension der Feier tatsächlich in diesem Rahmen bewegt hat, oder ob die Veranstaltung aus dem Ruder gelaufen ist, wie es Zeugen beobachtet haben wollen, können weder Péus noch Kleeschulte sagen.

Angeblich sollen sich deutlich mehr Menschen in der Halle befunden haben, behaupten Beobachter. Dabei ist von bis zu 400 Menschen die Rede. Offiziell gemeldet worden sei das allerdings weder beim Gesundheitsamt noch bei der Gemeinde. Laut Péus hat es weder im Vorfeld noch im Nachhinein Hinweise auf Verstöße gegeben. „Bislang hat sich in der Sache niemand bei uns gemeldet“, sagt er.

Eine Kontrolle durch das Ordnungsamt der Gemeinde, hat es an jenem Abend nicht gegeben. Gezielt kontrolliert wird laut Péus nur dann, wenn es konkrete Hinweise auf mögliche Verstöße gebe. Das sei hier aber eben nicht der Fall gewesen. Er verweist darauf, dass zum damaligen Zeitpunkt noch eine deutlich entspanntere Corona-Lage geherrscht habe als heute, das dürfe man bei aller Kritik nicht vergessen. Seinerzeit hätte der Inzidenzwert bei gerade einmal 10 gelegen.

Schwer nachzuweisen

Péus macht keinen Hehl daraus, dass die Lockerungen, die bis vor Kurzem noch Hochzeitsfeiern von bis zu 150 Personen ermöglich haben, aus seiner Sicht viel zu früh erfolgt seien. Aber es sei nun mal die Vorgabe des Landes. Sollte sich herausstellen, dass in der Velmeder Schützenhalle deutlich mehr als die erlaubten 150 Gäste gefeiert haben, könnte dem Brautpaar theoretisch ein Bußgeld drohen.

Rein praktisch, so sagt Péus, werde ein möglicher Verstoß im Nachhinein allerdings sehr schwer nachzuweisen sein. Außerdem setze er auch auf das wache Auge der Polizei, die in der Gemeinde Bestwig regelmäßig Streife fahre. Die Halle liege an repräsentativer Stelle direkt an der Bundesstraße. „Einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung wäre mit Sicherheit aufgefallen, wenn in der Halle eine rauschende Feier mit mehreren hundert Gästen stattgefunden hätte“, so Péus.