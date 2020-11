Corona-Gegner in Meschede: Demo mit 250 Teilnehmern

Die „Corona-Info-Tour“, die unter anderem vom bekannten Corona-Skeptiker Dr. Bodo Schiffmann organisiert wird, hat am Samstag, 14. November ab 11 Uhr am Wanderparkplatz an der Berghauser Bucht Halt gemacht. Von 12 bis 16 Uhr hat zudem eine Corona-Maßnahmen-Demo am Kirmesplatz in Hüsten stattgefunden.

Auf der Nachrichtenplattform Telegram, die auch von anderen Corona-Maßnahmen-Gegnern sowie Corona-Leugnern genutzt wird, hatte Dr. Bodo Schiffmann gemeinsam mit Gleichgesinnten zu einer Corona-Info-Tour eingeladen.

Empfang mit Applaus

Die Pressestelle der Polizei berichtete, dass die Demo mit bis zu 500 Teilnehmern Anfang der Woche angemeldet wurde. Tatsächlich waren etwa 250 Teilnehmer anwesend, die Organisator Dr. Bodo Schiffmann unter großem Applaus empfangen haben.

Der Corona-Skeptiker Dr. Bodo Schiffmann hat am Samstag, 14. November, am Parkplatz Berghauser Bucht im Rahmen der Demo eine Rede gehalten. Foto: Brigitta Bongard

Vor Ort waren Vertreter des hiesigen Ordnungsamtes und ein riesiges Polizeiaufgebot, die jedoch nicht zum Einsatz kommen mussten. Die Demonstrationen in Meschede und Hüsten liefen friedlich ab.

Ein Flyer zur Demonstration in Hüsten forderte zu einer ausdrücklich friedlichen Demo auf, bei der sich die Demonstranten für die Grundrechte, Kinder, die Demokratie, freies Atmen, die Gastronomie, Hotellerie sowie Vereine und Studios einsetzen sollen.

Zunächst kein Abstand, keine Masken

Corona-Maßnahmen-Demo am Parkplatz Berghauser Bucht. Foto: Brigitta Bongard

Im Kleingedruckten wurd daran erinnert, Maske zu tragen und Abstände einzuhalten. Außerdem lehne man jegliche Form von gewaltbereiter, extremistischer links- oder rechtsorientierter Radikalität ausdrücklich ab.

In Meschede zeigte sich jedoch zunächst ein ganz anderes Bild. Die Demonstranten hielten zu Beginn der Veranstaltung keinerlei Mindestabstand ein und kaum jemand hat einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Bevor dann die eigentliche Rede begann, wurden alle von Schiffmann aufgefordert, ihre Masken aufzusetzen, da dies Bedingung für die Genehmigung seitens des Ordnungsamtes gewesen war. „Wir müssen das gegen unseren Willen tun“, erklärte er.

Während Schiffmanns Rede sammelte eine Mitstreiter Spenden bei den Teilnehmern ein. „Weiterhin werden unsere Kinder misshandelt. Kleine Kinder drohen mit Selbstmord, und es gibt jede Menge Todesfälle wegen der Einschränkungen, nicht wegen Corona“, skandierte Schiffmann unter lautem Applaus der Anwesenden. Die Demonstration war gegen viertel nach zwölf zu Ende.

Der Einsatzleiter der Polizei, Polizeidirektor Carsten Robe, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf: „Durch die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg und der Stadt Meschede sind die Veranstaltungen friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen.“