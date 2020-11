Corona-Gerüchte um Hochzeit in der Velmeder Schützenhalle

Velmede/Bestwig. Eine Hochzeit in der Velmeder Halle soll Schuld sein an der hohen Zahl Corona-Infizierter in Bestwig. Jetzt stehen die Schützen in der Kritik.

Mit 60 Corona-Infizierten liegt die Infektionszahl in der Gemeinde Bestwig inzwischen höher als im deutlich größeren Stadtgebiet von Meschede. Zum Vergleich: Dort sind laut Hochsauerlandkreis aktuell 50 Menschen an Corona infiziert. Gerüchten zu Folge soll die hohe Bestwiger Infektionszahl auf eine türkische Hochzeit zurückzuführen sein, die vor etwa 14 Tagen in der Velmeder Schützenhalle stattgefunden hat. Von 400 feiernden Gästen ist dabei die Rede. Insofern dürfe man sich nun über diese hohe Zahl nicht wundern.

Keine 400 Gäste

Roland Burmann, Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Andreas Velmede-Bestwig, bestätigt auf Nachfrage die Vermietung der Halle an eine Hochzeitsgesellschaft. Allerdings habe es sich nach seinem Kenntnisstand um 80 und nicht um 400 Gäste gehandelt. Erfolgt sei die Vermietung zu einem Zeitpunkt als der Inzidenzwert in der Gemeinde Bestwig noch unter 35 lag - also zu einer Zeit, in der noch Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen erlaubt gewesen seien. Insofern habe die Hochzeit in einem völlig legalen Rahmen stattgefunden, so Burmann.

Als Bruderschaft habe man bei der Vermietung auf die geltende Corona-Schutzverordnung hingewiesen. Er gehe entsprechend davon aus, dass sich daran gehalten worden sei. Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Form irgendwelcher Nachfragen habe es seitdem jedenfalls nicht gegeben.

Nach Informationen unserer Zeitung war der ursprüngliche Plan des Brautpaares eine Feier in Herne. Weil Herne damals allerdings bereits zum Risikogebiet erklärt worden war und daher entsprechende Veranstaltungen nicht mehr erlaubt waren, war man mit den Gästen ins Sauerland ausgewichen. Die Wahl kam dabei nicht von ungefähr - die Braut stammt aus Nuttlar.

Kritik geäußert

Für die Vermietung der Halle in Corona-Zeiten an eine Hochzeitsgesellschaft mussten sich die Schützen laut Burmann bereits vereinzelt Kritik gefallen lassen. Aus seiner Sicht ist sie allerdings nicht gerechtfertigt. Kurz zuvor habe in der Halle auch der traditionelle Trödelmarkt stattgefunden.

Nach der Vorlage des geforderten Hygienekonzeptes durch den Veranstalter sei auch diese Veranstaltung zum damaligen Zeitpunkt völlig legal gewesen. Heute, so der Brudermeister, sehe das völlig anders aus. Nach dem Überschreiten der Inzidenzwerte von zunächst 35 und dann 50 müsse man über derlei Veranstaltungen nicht mehr reden. Unter diesen geänderten Vorzeichen hätte eine Vermietung der Halle selbstverständlich nicht stattgefunden.

Den Vorwurf, mit der Vermietung die kritische Corona-Situation gefördert zu haben, lässt Burmann nicht gelten. Zumal nach seinem Kenntnisstand gar nicht bestätigt sei, dass die hohen Infektionszahlen in Bestwig mit eben jener Hochzeit zusammenhängen.

Auch laut Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Hochzeitsfeier und der hohen Infektionszahl in der Gemeinde Bestwig. Laut Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises, seien die derzeit 60 Infektionen in erster Linie im privaten familiären Bereich erfolgt. Es habe in den vergangenen Wochen kein Ausbruchsgeschehen in der Gemeinde gegeben.

Keine Hinweise eingegangen

Die Gemeinde Bestwig verweist im Zusammenhang mit der Vermietung an die Hochzeitsgesellschaft auf die vor zwei Wochen geltende Corona-Schutzverordnung. Angezeigt worden sei eine Hochzeitsfeier mit 100 Gästen, möglich wären zum damaligen Zeitpunkt sogar 150 Personen gewesen, so Gemeindesprecherin Angelika Beuter. Es habe im Vorfeld keine Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die rechtlichen Vorgaben gegeben. „Anhaltspunkte für eine Kontrolle durch das Ordnungsamt waren nicht gegeben“, sagt Beuter. Und auch im Nachhinein seien keine Hinweise auf Verstöße bei der Ordnungsbehörde eingegangen.

Hier geht es zu unserem Kommentar