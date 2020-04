Corona: HSK in Meschede sucht jetzt freiwillige Pflegekräfte

Der Hochsauerlandkreis in Meschede sucht jetzt Freiwillige, die sich in der Pflege engagieren können.

Meschede/Hochsauerlandkreis. Die Zahl der an Corona Erkrankten ist im Hochsauerlandkreis gestiegen. Die Kreisverwaltung in Meschede sucht jetzt freiwillige Pflegekräfte.

Im Hochsauerlandkreis sind aktuell 267 Menschen an Corona erkrankt. Von den Erkrankten werden 24 stationär behandelt, zehn davon auf Intensivstationen. Das teilt die Kreisverwaltung in Meschede am Sonntag mit (Stand 12 Uhr).

Krisenstab in Meschede sucht Spontanhelfer

Die Zahl der Erkrankten ist um 17 gegenüber Samstag gestiegen. Ein 77-jähriger Briloner war am Donnerstagabend im Briloner Krankenhaus Maria Hilf gestorben: Damit gibt es jetzt zwei Tote. 127 Menschen sind genesen. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 396.

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises ruft Spontanhelferinnen und -helfer mit einer medizinisch-pflegerischen Qualifizierung auf, sich bei der Kreisverwaltung zu melden. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann es zu einem erhöhten Bedarf an Pflegekräften in verschiedenen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen kommen. Daher bietet der Hochsauerlandkreis an, die Angebote zu sammeln und zu bündeln, um so die freiwilligen Helferinnen und Helfer an entsprechende Einrichtungen und Verbände zu vermitteln.

Wer sich angesprochen fühlen sollte

Gezielt angesprochen sind Personen, die beispielsweise eine abgeschlossene Ausbildung als Arzt, Notfallsanitäter, Altenpfleger, Gesundheits-oder Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Heilerziehungspfleger oder Pflegehelfer haben und sich in der aktuellen Situation für die Gesellschaft einsetzen möchten.

Sollte es zu einem Engpass im Gesundheits-und Pflegebereich im Hochsauerlandkreis kommen, wird der Kreis auf die freiwilligen Helferinnen und Helfer zurückgreifen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dazu bei Elke Schüttler von der Heimaufsicht (WTG-Behörde) telefonisch unter 0291/94-1151 oder per E-Mail unter elke.schuettler@hochsauerlandkreis.de melden. Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von Nachbarschaftshilfen ehrenamtlich engagieren möchten, sollten sich in ihrer jeweiligen Stadt anbieten.