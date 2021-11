Corona im HSK: Schulen und Kindertagesstätten betroffen

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Vor allem Schulen und Kindertagesstätten sind im Hochsauerlandkreis von Corona-Fällen betroffen. Die Übersicht.

Corona in Schmallenberg, Meschede, Eslohe, Bestwig: Inzidenzwert bei 147,5

Inzidenzwert bei 147,5 Im HSK gibt es damit seit Beginn der Pandemie 12.844 Corona-Fälle.

Robert-Koch-Institut verzeichnet 214 Sterbefälle im HSK im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

im HSK im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Update, 24. November: Mit Stand von Mittwoch, 24. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 62 Neuinfizierte und 40 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 147,5 (Stand 24. November, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 496 Infizierte, 12.134 Genesene sowie 214 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden 15 Personen im Krankenhaus behandelt, drei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell drei Pflegeeinrichtungen, drei soziale bzw. medizinische Einrichtungen, 47 Schulen und 5 Kindertagesstätten betroffen.

Alle 496 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (126), Bestwig (17), Brilon (63), Eslohe (10), Hallenberg (16), Marsberg (84), Medebach (14), Meschede (30), Olsberg (25), Schmallenberg (21), Sundern (60) und Winterberg (30).

Update, 23. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 23. November, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 47 Neuinfizierte und 189 Genesene aus. Damit sind es aktuell 474 Infizierte, 12.094 Genesene sowie 12.782 bestätigte Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 145,2 (Stand 23. November, 0 Uhr). Stationär werden 14 Personen im Krankenhaus behandelt, 3 intensivmedizinisch und davon wird 1 Person beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Todesfall vermelden. Am 19. November ist eine 72-jährige Frau aus Arnsberg verstorben.

Damit sind es jetzt 214 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Update, 22. November: Im Hochsauerlandkreis soll es bald mehr Impfungen geben, außerdem entscheidet das Land über die Karenzzeit beim Boostern im HSK.

Update, 22. November: Nach dem Wochenende verzeichnet das Gesundheitsamt mit Stand von Montag, 22. November, 9 Uhr, im Hochsauerlandkreis kreisweit 143 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die Zahl der Genesenen wird statistisch erst für morgen bereinigt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 130,1 (Stand 22. November, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 617 Infizierte, 11.905 Genesene, 12.735 bestätigte Fälle sowie 213 Todesfälle auf. Stationär werden 14 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Betroffen sind aktuell vier Pflegeeinrichtungen, drei soziale bzw. medizinische Einrichtungen, fünf Kindertagesstätten und 53 Schulen.

Die 617 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (145), Bestwig (24), Brilon (86), Eslohe (15), Hallenberg (20), Marsberg (92), Medebach (18), Meschede (46), Olsberg (33), Schmallenberg (27), Sundern (74) und Winterberg (37).

Update, 21. November: Im Hochsauerlandkreis steigt die 7-Tage-Inzidenz wieder an. 42 Menschen haben sich neu infiziert. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedrich fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen - nämlich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Er sagt: „Die Geimpfte dürfen nicht in Mitimpfung genommen werden für diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen.“

Update, 19. November: In Meschede bietet der Hochsauerlandkreis eine mobile Impfstation im Evangelischen Gemeindehaus an - und bietet auch Karenztage beim Boostern an.

Update, 18. November: Mit Stand von Freitag, 19. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 55 Neuinfizierte und 21 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 114,3 (Stand 19. November, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 474 Infizierte, 11.905 Genesene sowie 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Die Zahl aller bestätigen Fälle beträgt 12.592.

Stationär werden 13 Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Vom Infektionsgeschehen sind aktuell drei Pflegeeinrichtungen, vier Kindertagesstätten und 48 Schulen betroffen.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (113), Bestwig (19), Brilon (60), Eslohe (14), Hallenberg (12), Marsberg (66), Medebach (16), Meschede (37), Olsberg (28), Schmallenberg (22), Sundern (59) und Winterberg (28).

Update, 18. November: Das mobile Impfen und die Angebote für niederschwellige Impfungen finden aktuell in wechselnden stationären Räumlichkeiten statt. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich weiterhin dort spontan impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, mit Wartezeiten muss allerdings gerechnet werden. Neben Erst- und Zweitimpfungen werden auch Auffrischungs-/Boosterimpfungen entsprechend den aktuellen Stiko-Empfehlungen vorgenommen. Das heißt, dass allen Personen, die älter als 18 Jahre sind, Auffrischungsimpfungen angeboten werden. In dem Zusammenhang wird um Verständnis bei allen potenziellen Impflingen gebeten, dass ältere und chronisch kranke Personen prioritär bedient werden. Voraussetzung ist bei allen Personen (mit Ausnahme Johnson & Johnson-Geimpfte), dass die erste Impfserie sechs Monate zurückliegen muss. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. die Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung. Um den Prozess zu beschleunigen, bitte vorab hier Aufklärung-, Einwilligung- und Anamnesebögen zum vorgezogenen Ausfüllen herunterladen:.

Die Termine:

23. November Brilon, Kath. Pfarrzentrum, Kirchenstr. 1-3, 12-18 Uhr

24. November, Arnsberg-Hüsten,

St. Petri-Haus, Kirchplatz 2, 9-15 Uhr

27. November Arnsberg-Neheim, ev. Gemeindehaus, Burgstr.11, 8-14 Uhr

30. November Arnsberg-Gierskämpen, Kinder- u. Jugendtreff, Altes Feld 34, 12 bis 18 Uhr

Die weiteren Termine im Dezember folgen.

Update 17. November: Mit Stand von Donnerstag, 18. November, 9 Uhr, verzeichnet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 67 Neuinfizierte und 40 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 115,4 (Stand 18. November, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 440 Infizierte, 11.884 Genesene, 12.537 bestätigte Fälle sowie 213 Todesfälle auf. Stationär werden elf Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon zwei Personen beatmet.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Pflegeeinrichtungen, vier Kindertagesstätten und 46 Schulen betroffen.

Update 16. November: Mit Stand von Mittwoch, 17. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 63 Neuinfizierte und 47 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 113,5 (Stand 17. November, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 413 Infizierte, 11.844 Genesene sowie 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Die Zahl aller bestätigen Fälle beträgt 12.470.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Pflegeeinrichtungen, vier Kindertagesstätten und 40 Schulen betroffen.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (112), Bestwig (12), Brilon (52), Eslohe (15), Hallenberg (11), Marsberg (49), Medebach (14), Meschede (39), Olsberg (18), Schmallenberg (22), Sundern (50) und Winterberg (19).

Update 16. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 16. November, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 9 Neuinfizierte und 129 Genesene aus. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 112,7 (Stand 16. November, 0 Uhr).

Damit gibt es aktuell 397 Infizierte, 11.797 Genesene sowie 12.407 bestätigte Fälle. Stationär werden zwölf Personen behandelt, sechs intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Verzeichnet sind ebenfalls 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Pflegeeinrichtungen, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, drei Kindertagesstätten und 41 Schulen betroffen.

Update 15. November: Nach dem Wochenende verzeichnet das Gesundheitsamt mit Stand von Montag, 15. November, 9 Uhr, im Hochsauerlandkreis kreisweit 96 Neuinfizierte. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 116,6 (Stand 15. November, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 517 Infizierte, 11.668 Genesene, 12.398 bestätigte Fälle sowie 213 Todesfälle auf. Die Zahl der Genesenen wird nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes statistisch erst bereinigt. Stationär werden zwölf Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Betroffen sind aktuell zwei Pflegeeinrichtungen, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, drei Kindertagesstätten und 47 Schulen. In den meisten Schulen sind ein bis drei Personen betroffen, in einer Schule sind es acht. In Quarantäne befinden sich dort jeweils zwischen 0 und 21 Personen.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (144), Bestwig (16), Brilon (49), Eslohe (20), Hallenberg (7), Marsberg (75), Medebach (19), Meschede (53), Olsberg (21), Schmallenberg (33), Sundern (53) und Winterberg (27).

Update 14. November: Die 7-Tages- Inzidenz im Hochsauerlandkreis ist leicht gesunken, das geht aus der Statistik Kreisgesundheitsamtes hervor. Sie liegt (Stand 14. November, 0 Uhr) bei 117,7. Es gibt im Kreis 30 Neuinfizierte und eine genesene Person. Die Statistik weist damit 495 Infizierte, 11.675 Genesene und 12.383 bestätigte Fälle sowie 213 Todesfälle auf.

Update 13. November: Das Robert Koch-Institut meldet 44 Neuinfektionen und acht Genesene im Hochsauerlandkreis. Die 7-Tage Inzidenz beträgt 119,7 (Stand 13. November, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 465 Infizierte, 11.676 Genesene, 12.354 bestätigte Fälle und 213 Todesfälle auf.

Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich ab heute wieder kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die das regelt, tritt am Samstag, 13. November, in Kraft. Damit hat jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche. Das gilt unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus.

Update, 12. November: Mit Stand von Freitag, 12. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 31 Neuinfizierte und 34 Genesene. Laut Pressemitteilung des Hochsauerlandkreises beträgt die 7-Tage-Inzidenz 121,2 (Stand 12. November, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 421 Infizierte, 11.668 Genesene, 12.302 bestätigte Fälle sowie 213 Todesfälle auf. Stationär werden 7 Personen behandelt, 2 intensivmedizinisch und davon wird 1 Person beatmet.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (117), Bestwig (15), Brilon (41), Eslohe (17), Hallenberg (7), Marsberg (61), Medebach (17), Meschede (44), Olsberg (9), Schmallenberg (28), Sundern (44) und Winterberg (21).

Der Kreis informiert außerdem darüber, dass aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Nachfrage das mobile Impfen am Samstag, 13. November, 10 bis 16 Uhr jetzt in der Stadthalle Schmallenberg und nicht im Alexanderhaus statt. Bürgerinnen und Bürger können sich dort weiterhin spontan impfen lassen. Neben Erst- und Zweitimpfungen werden auch Auffrischungs-/Boosterimpfungen vorgenommen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. eine vorhandene Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung. Es können Wartezeiten entstehen. Menschen, die sich erstimpfen lassen möchten, können mithelfen, diese zu verkürzen: Aufklärungsbögen lassen sich vorab downloaden und ausgefüllt mitbringen.

Update, 11. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Donnerstag, 11. November, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 65 Neuinfizierte und 24 Genesene aus. Damit gibt es aktuell 390 Infizierte, 11.634 Genesene sowie 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 8 Personen behandelt, 3 intensivmedizinisch, davon wird 1 Person beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 115,5 (Stand 11. November, 0 Uhr). Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 12.237.

Update, 10. November: Mit Stand von Mittwoch, 10. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 61 Neuinfizierte und 46 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 105,0 (Stand 10. November, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 349 Infizierte, 11.610 Genesene sowie 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Die Zahl aller bestätigen Fälle beträgt 12.172. Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (107), Bestwig (10), Brilon (40), Eslohe (14), Hallenberg (2), Marsberg (54), Medebach (16), Meschede (30), Olsberg (3), Schmallenberg (22), Sundern (34) und Winterberg (17).

Update, 9. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 9. November, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 15 Neuinfizierte und 96 Genesene aus. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 90,3 (Stand 9. November, 0 Uhr). Damit gibt es aktuell 334 Infizierte, 11.564 Genesene sowie 12.111 bestätigte Fälle. Stationär werden sieben Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Sterbefall vermelden. Am 7. November ist ein 76-jähriger Mann aus Bestwig verstorben. Er hatte schwere Vorerkrankungen. Damit sind es jetzt 213 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises kurzfristig einen zusätzlichen Impftermin in Schmallenberg an: Samstag, 13. November, 10 bis 16 Uhr, Alexanderhaus, Kirchplatz 1, 57392 Schmallenberg. Auffrischungs-/Boosterimpfungen werden dort entsprechend den Stiko-Empfehlungen vorgenommen. Darüber hinaus bietet das Team auch allen übrigen Personen Auffrischungsimpfungen an, wenn vorhandene Kapazitäten und die ärztliche Beurteilung dies vor Ort zulässt. Voraussetzung ist, dass die erste Impfserie sechs Monate zurückliegt. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und gegebenenfalls eine vorhandene Impfmappe mit den Unterlagen der ersten bzw. zweiten Impfung. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Update 8. November: Mit Stand von Montag, 8. November, 9 Uhr, gab es über das Wochenende 109 Neuinfizierte und keine Genesenen im Hochsauerlandkreis. Die Statistik weist damit 416 Infizierte, 11.468 Genesene sowie 212 Todesfälle auf. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 84,5 (Stand 08. November, 0 Uhr). Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 12.096. Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (124), Bestwig (9), Brilon (46), Eslohe (16), Hallenberg (3), Marsberg (83), Medebach (19), Meschede (29), Olsberg (10), Schmallenberg (28), Sundern (34) und Winterberg (15).

Update, 7. November: Die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerland ist weiter gestiegen - von 76,1 am Freitag auf 80,3 am Sonntag. Aktuell werden im HSK vier Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, drei von ihnen werden invasiv beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten im Kreis beträgt laut Robert-Koch-Institut 81 Prozent. Der Anteil der Covid-19-Patienten liegt bei 5 Prozent.



Update, 5. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Freitag, 5. November, 9 Uhr, 50 Neuinfizierte und 22 Genesene. Insgesamt sind es damit aktuell 307 Infizierte,11.468 Genesene sowie 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden sechs Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 76,1 (Stand 05. November, 0 Uhr). Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.987.

Weiterhin sind ein Krankenhaus, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe und 24 Schulen vom Infektionsgeschehen betroffen sind.

Alle 307 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (83), Bestwig (2), Brilon (36), Eslohe (11), Hallenberg (2), Marsberg (64), Medebach (16), Meschede (24), Olsberg (8), Schmallenberg (23), Sundern (26) und Winterberg (12).

Update, 4. November: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Donnerstag, 4. November, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 36 Neuinfizierte und 20 Genesene aus. Damit gibt es aktuell 279 Infizierte, 11.446 Genesene sowie 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden acht Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 73,4 (Stand: 4. November, 0 Uhr). Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.937.

Update, 3. November:Beim Hochsauerlandkreis in Meschede gibt es Planungen für neue Impfangebote. Sie sollen noch im November umgesetzt werden.

Mit Stand von Mittwoch, 3. November, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 18 Neuinfizierte und 85 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 71,8. Die Statistik weist damit 263 Infizierte, 11.426 Genesene, 11.901 bestätigte Fälle sowie 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden sieben Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (65), Bestwig (3), Brilon (23), Eslohe (8), Hallenberg (4), Marsberg (65), Medebach (14), Meschede (20), Olsberg (13), Schmallenberg (19), Sundern (19) und Winterberg (10).

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell ein Krankenhaus, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe und 22 Schulen betroffen.

Update, 2. November: Über das Wochenende und den Feiertag gab es mit Stand von Dienstag, 2. November, 9 Uhr, kreisweit 89 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 79,9.

Damit sind es aktuell 330 Infizierte, 11.341 Genesene sowie 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden fünf Personen behandelt, davon werden drei intensivmedizinisch betreut und eine Person wird beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.883.

Vom Infektionsgeschehen sind zwei Krankenhäuser, eine Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, zwölf Schulen und eine Kindertagesstätte betroffen.

Update, 31. Oktober: 290 Menschen sind aktuell im HSK von Corona betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder angestiegen.

Update, 29. Oktober: Mit Stand von Freitag, 29. Oktober, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 45 Neuinfizierte und 7 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 66,8 (Stand 29. Oktober, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 241 Infizierte, 11.341 Genesene sowie 212 Todesfälle auf. Stationär werden sechs Personen behandelt, davon werden drei Personen intensivmedizinisch betreut. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.794.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Krankenhäuser, eine Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, sechs Schulen sowie eine Kindertagesstätte betroffen.

Die 241 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (67), Bestwig (3), Brilon (15), Eslohe (4), Hallenberg (5), Marsberg (72), Medebach (5), Meschede (21), Olsberg (11), Schmallenberg (18), Sundern (16) und Winterberg (4).

Update, 28. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Donnerstag, 28. Oktober, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 29 Neuinfizierte und 15 Genesene aus. Damit gibt es aktuell 203 Infizierte, 11.334 Genesene sowie 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden fünf Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 61,8 (Stand 28. Oktober, 0 Uhr). Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.749.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Krankenhäuser, eine Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, drei Schulen und eine Kindertagesstätte betroffen.

Update, 27. Oktober: Mit Stand von Mittwoch, 27. Oktober, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 42 Neuinfizierte und 15 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 53,7 (Stand 27. Oktober, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 189 Infizierte, 11.319 Genesene sowie 11.720 bestätigte Fälle auf. Stationär werden acht Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Todesfall vermelden. Am 25. Oktober ist ein 86-jähriger Mann aus Marsberg verstorben. Damit sind es jetzt 212 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (44), Bestwig (3), Brilon (17), Eslohe (2), Hallenberg (5), Marsberg (68), Medebach (2), Meschede (9), Olsberg (10), Schmallenberg (18), Sundern (9) und Winterberg (2).

Update, 26. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 26. Oktober, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 8 Neuinfizierte und 33 Genesene aus. Damit sind es aktuell 163 Infizierte, 11.304 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 50,6 (Stand 26. Oktober, 0 Uhr). Stationär werden zehn Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.678.

Aktuell sind ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, eine Schule sowie eine Kindertagesstätte betroffen.

Update, 25. Oktober: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 25. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 48 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 50,6 (Stand 25. Oktober, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 188 Infizierte, 11.271 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden elf Personen im Krankenhaus behandelt, drei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.670.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (55), Bestwig (4), Brilon (16), Eslohe (2), Hallenberg (7), Marsberg (60), Medebach (2), Meschede (8), Olsberg (7), Schmallenberg (16), Sundern (6) und Winterberg (5).

Update, 24. Oktober: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag, 24. Oktober, 47 Neuinfektionen seit Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 52,9. Aktuell gibt es 180 Infizierte. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 11.669 Menschen im HSK mit dem Coronavirus infiziert.

Update, 22. Oktober: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Freitag, 22. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 30 Neuinfizierte und 10 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 44,0 (Stand 22. Oktober, 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 140 Infizierte, 11.271 Genesene, 11.622 bestätige Fälle sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sieben Personen behandelt, davon wird eine Person intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Die 140 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (42), Bestwig (2), Brilon (13), Eslohe (2), Hallenberg (7), Marsberg (41), Medebach (1), Meschede (5), Olsberg (4), Schmallenberg (13), Sundern (5) und Winterberg (5).

Update, 21. Oktober: Am Donnerstag, 21. Oktober, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Kreisgesundheitsamtes zwölf Neuinfizierte und elf Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 43,6 (Stand 21. Oktober, 0 Uhr).

Damit gibt es kreisweit 120 Infizierte, 11.261 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden acht Personen behandelt, eine Person wird intensivmedizinisch betreut und beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.592.

Es sind vom Infektionsgeschehen aktuell ein Krankenhaus, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, eine Schule und eine Kindertagesstätte betroffen.

Update, 20. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Mittwoch, 20. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 30 Neuinfizierte und 4 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 38,6 (Stand 20. Oktober, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 119 Infizierte, 11.250 Genesene, 11.580 bestätigte Fälle sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Im Krankenhaus werden acht Personen stationär behandelt, davon wird eine Person intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (36), Bestwig (3), Brilon (14), Eslohe (5), Hallenberg (5), Marsberg (29), Medebach (1), Meschede (5), Olsberg (3), Schmallenberg (8), Sundern (6) und Winterberg (4).

Update, 19. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 19. Oktober, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 7 Neuinfizierte und 67 Genesene aus. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 33,6 (Stand 19. Oktober, 0 Uhr).

Damit gibt es aktuell 93 Infizierte, 11.246 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.550. Stationär werden 8 Personen behandelt, 4 intensivmedizinisch und 2 beatmet.

Update, 18. Oktober: Über das Wochenende gibt es mit Stand von Montag, 18. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 43 Neuinfizierte und 0 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 32,4 (Stand 18. Oktober, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 153 Infizierte, 0 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 4 Personen behandelt, davon werden 2 Personen intensivmedizinisch betreut und 2 beatmet.

Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.543. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (58), Bestwig (3), Brilon (15), Eslohe (10), Hallenberg (8), Marsberg (23), Medebach (0), Meschede (10), Olsberg (0), Schmallenberg (15), Sundern (10) und Winterberg (1).

Update, 17. Oktober: Das Robert-Koch-Inzidenz meldet eine Inzidenz von 27,8 für den Hochsauerlandkreis. Es sind elf Fälle hinzugekommen. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen wird mit 138 angegeben.

Update, 15. Oktober: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Freitag, 15. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 14 Neuinfizierte und 17 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 26,6 (Stand 15. Oktober 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 110 Infizierte, 11.179 Genesene, 11.500 bestätige Fälle sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden vier Personen behandelt, davon drei Personen intensiv-medizinisch und zwei werden beatmet.

Die 110 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (48), Bestwig (1), Brilon (10), Eslohe (9), Hallenberg (5), Marsberg (8), Medebach (0), Meschede (8), Olsberg (0), Schmallenberg (12), Sundern (8) und Winterberg (1).

Update, 14. Oktober: Am Donnerstag, 14. Oktober, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Kreisgesundheitsamtes 14 Neuinfizierte und 8 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 25,5 (Stand 14. Oktober, 0 Uhr).

Damit gibt es kreisweit 113 Infizierte, 11.162 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. In den Krankenhäusern werden sechs Personen stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch und beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.486.

Update, 13. Oktober: Mit Stand von Mittwoch, 13. Oktober, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 9 Neuinfizierte und 18 Genesene. Somit sind es aktuell 107 Infizierte, 11.154 Genesene, 11.472 bestätigte Fälle und 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 29,3 (Stand 13. Oktober, 0 Uhr). Stationär werden fünf Personen behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Alle 107 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (48), Bestwig (2), Brilon (9), Eslohe (6), Hallenberg (5), Marsberg (5), Medebach (0), Meschede (10), Olsberg (0), Schmallenberg (11), Sundern (10) und Winterberg (1).

Update, 12. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 12. Oktober, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 4 Neuinfizierte und 55 Genesene aus. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 32,0 (Stand 12. Oktober, 0 Uhr). Damit gibt es aktuell 116 Infizierte, 11.136 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.463. Stationär werden weiterhin sieben Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Update, 11. Oktober: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 11. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 20 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 34 (Stand 11. Oktober, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 167 Infizierte, 11.081 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sieben Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und zwei Personen werden beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.459.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (74), Bestwig (3), Brilon (22), Eslohe (5), Hallenberg (1), Marsberg (12), Medebach (1), Meschede (19), Olsberg (1), Schmallenberg (11), Sundern (16) und Winterberg (2).

Update, 10. Oktober: Die 7-Tage-Inzidenz ist von Samstag auf Sonntag im Hochsauerlandkreis sprunghaft gesunken - von 41,3 am Samstag auf 32 am Sonntag. In den 8 erfassten Krankenhäusern in Hochsauerlandkreis befinden sich derzeit fünf COVID-19 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden drei invasiv beatmet. Der Anteil der COVID-19 Patienten an den insgesamt 88 verfügbaren Intensivbetten beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt aktuell 64 Prozent.

Update, 8. Oktober: Mit Stand von Freitag, 8. Oktober, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 17 Neuinfizierte und 27 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 41,7 (Stand 8. Oktober, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 147 Infizierte, 11.081 Genesene, 11.439 bestätigte Fälle sowie 211 Todesfälle auf. Stationär werden 11 Personen behandelt, davon 4 intensivmedizinisch und 2 beatmet. Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (64), Bestwig (3), Brilon (20), Eslohe (5), Hallenberg (1), Marsberg (9), Medebach (1), Meschede (19), Olsberg (1), Schmallenberg (9), Sundern (14) und Winterberg (1).

Update, 7. Oktober: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 7. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 19 Neuinfizierte und zehn Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 40,9 (Stand 7. Oktober, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 157 Infizierte, 11.054 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden elf Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.422. Vom Infektionsgeschehen sind kreisweit acht Schulen betroffen.

Update, 6. Oktober: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Mittwoch, 6. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 21 Neuinfizierte und 15 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 39,8 (Stand 6. Oktober, 0 Uhr). Aktuell gibt es damit 148 Infizierte, 11.044 Genesene sowie 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zehn Personen behandelt, davon werden drei Personen intensivmedizinisch betreut und zwei beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.403. Die 148 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (54), Bestwig (2), Brilon (20), Eslohe (2), Hallenberg (1), Marsberg (11), Medebach (2), Meschede (22), Olsberg (0), Schmallenberg (7), Sundern (20) und Winterberg (7).

Update, 5. Oktober: Mit Stand von Dienstag, 5. Oktober, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis acht Neuinfizierte und 35 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 34,7 (Stand 5. Oktober, 0 Uhr). Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist damit 142 Infizierte, 11.029 Genesene sowie 11.382 bestätigte Fälle auf. Stationär werden neun Personen behandelt, zwei Personen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet. Am 4. Oktober ist ein 71-jähriger ungeimpfter Mann aus Meschede gestorben. Damit sind es nun 211 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Update 4. Oktober: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 4. Oktober, 9 Uhr, kreisweit 40 Neuinfizierte und 20 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 37,4 (Stand 4. Oktober, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 170 Infizierte, 10.994 Genesene und 11.374 bestätigte Fälle sowie 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und zwei Personen werden beatmet. Betroffen sind aktuell zehn Schulen und eine Kindertagesstätte. Alle 170 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (52), Bestwig (3), Brilon (20), Eslohe (4), Hallenberg (1), Marsberg (15), Medebach (2), Meschede (32), Olsberg (1), Schmallenberg (4), Sundern (23) und Winterberg (13).

Update, 3. Oktober: Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis bei 38,99 (Stand 3. Oktober, 0 Uhr). Insgesamt sind es damit aktuell 11.371 bestätigte Fälle sowie 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Update, 1. Oktober: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Freitag, 1. Oktober, 9 Uhr, 13 Neuinfizierte und 22 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 35,9 (Stand 1. Oktober, 0 Uhr). Insgesamt sind es damit aktuell 150 Infizierte, 10.974 Genesene, 11.334 bestätigte Fälle sowie 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Der Hochsauerlandkreis weist auf die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hin, die ab dem 1. Oktober gilt. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (45), Bestwig (3), Brilon (15), Eslohe (4), Hallenberg (1), Marsberg (14), Medebach (2), Meschede (26), Olsberg (1), Schmallenberg (2), Sundern (23) und Winterberg (14).

Update, 30. September: Am Donnerstag, 30. September, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Kreisgesundheitsamtes 18 Neuinfizierte und 13 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 35,9 (Stand: 30. September, 0 Uhr).

Damit gibt es kreisweit 159 Infizierte, 10.952 Genesene sowie 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden acht Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.321.

Update, 29. September: Mit Stand von Mittwoch, 29. September, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 20 Neuinfizierte und 26 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 39,8 (Stand 29. September, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 154 Infizierte, 10.939 Genesene sowie 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden neun Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.303.

Die infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (53), Bestwig (3), Brilon (13), Eslohe (3), Hallenberg (3), Marsberg (12), Medebach (2), Meschede (23), Olsberg (1), Schmallenberg (3), Sundern (22) und Winterberg (16).

Update, 28. September: Mit Stand von Dienstag, 28. September, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis sieben Neuinfizierte und 75 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 45,6 (Stand: 28. September, 0 Uhr).

Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist damit 160 Infizierte, 10.913 Genesene sowie 11.283 bestätigte Fälle auf. Stationär werden elf Personen behandelt, drei Personen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Am 25. September ist ein 59-jähriger Mann aus Arnsberg verstorben. Der Mann war nach Angaben der Behörden ungeimpft und hatte eine schwere Vorerkrankung. Damit sind es nun 210 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Update, 27. September: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 27. September, 9 Uhr, kreisweit 35 Neuinfizierte und einen Genesenen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 44,0 (Stand 27. September, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 229 Infizierte, 10.838 Genesene und 11.276 bestätigte Fälle. Stationär werden neun Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und drei Personen werden beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss drei weitere Todesfälle vermelden. Am 23. September sind ein 70-jähriger Mann und ein 79-jähriger Mann aus Arnsberg verstorben und am 24. September ein 81-jähriger Mann aus Marsberg. Sie alle waren nach Mitteilung der Behörden nicht geimpft. Damit sind es jetzt 209 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Betroffen sind aktuell zwölf Schulen und zwei Kindertagesstätten. Alle 229 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (83), Bestwig (4), Brilon (23), Eslohe (1), Hallenberg (3), Marsberg (24), Medebach (2), Meschede (27), Olsberg (3), Schmallenberg (4), Sundern (35) und Winterberg (20).

Update, 24. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Freitag, 24. September, 9 Uhr, 19 Neuinfizierte und 19 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 49,8 (Stand 24. September, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 196 Infizierte, 10.839 Genesene und 11.241 bestätigte Fälle. Stationär werden zwölf Personen behandelt, sechs intensivmedizinisch und davon werden vier Personen beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss zwei weitere Todesfälle vermelden.

Am 22. September sind eine Frau und ein Mann aus Arnsberg verstorben. Beide Personen hatten zum Teil schwere Vorerkrankungen und waren ungeimpft. Damit sind es 206 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (77), Bestwig (4), Brilon (20), Eslohe (0), Hallenberg (2), Marsberg (20), Medebach (2), Meschede (24), Olsberg (2), Schmallenberg (4), Sundern (26) und Winterberg (15).

Update, 23. September: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 23. September, 9 Uhr, kreisweit 24 Neuinfizierte und 26 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 50,6 (Stand: 23. September, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 198 Infizierte, 10.820 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zwölf Personen behandelt, sechs werden intensiv-medizinisch betreut und davon werden drei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.222.

Update, 22. September: Mit Stand von Mittwoch, 22. September, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 36 Neuinfizierte und 117 Genesene. Somit sind es aktuell 200 Infizierte, 10.794 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 49,4 (Stand: 22. September, 0 Uhr). Stationär werden neun Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und vier Personen werden beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.198.

Alle 200 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (90), Bestwig (6), Brilon (21), Eslohe (1), Hallenberg (2), Marsberg (20), Medebach (2), Meschede (15), Olsberg (2), Schmallenberg (5), Sundern (31) und Winterberg (5).

Update, 21. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 21. September, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag vier Neuinfizierte und 37 Genesene aus. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 48,3 (Stand 21. September, 0 Uhr).

Damit gibt es aktuell 281 Infizierte, 10.677 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.162. Stationär werden zehn Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon werden vier Personen beatmet.

Vom Infektionsgeschehen sind eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, 24 Schulen, drei Kindertagesstätten und zwei Jugendhilfeeinrichtungen betroffen.

Update, 20. September: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 20. September, 9 Uhr, kreisweit 46 Neuinfizierte und 30 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 62,5 (Stand: 20. September, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 314 Infizierte, 10.640 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden zehn Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und vier Personen werden beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.158.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (118), Bestwig (11), Brilon (37), Eslohe (5), Hallenberg (2), Marsberg (22), Medebach (2), Meschede (53), Olsberg (13), Schmallenberg (6), Sundern (34) und Winterberg (11).

Update, 19. September: Der zuletzt deutlich sinkende Trend beim Inzidenzwert hat sich am Wochenende nicht fortgesetzt. Am Samstag lag der Wert bei 63,3. Am Sonntag stieg er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder leicht auf 65,6 an. Damit gab es - Stand Sonntag - im Hochsauerland 335 Corona-Infizierte. Die Zahl der bestätigen Fälle liegt inzwischen bei 11.154. Sechs Personen werden derzeit intensivmedizinisch behandelt, fünf werden beatmet.

Update, 17. September: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Freitag, 17. September, 9 Uhr, kreisweit 34 Neuinfizierte und 28 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 63,3 (Stand 17. September, 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 298 Infizierte, 10.610 Genesene, 11.112 bestätige Fälle sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden elf Personen behandelt, drei Personen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Die 298 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (105), Bestwig (13), Brilon (36), Eslohe (5), Hallenberg (2), Marsberg (16), Medebach (5), Meschede (48), Olsberg (20), Schmallenberg (7), Sundern (30) und Winterberg (11).

Update, 16. September: Am Donnerstag, 16. September, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises 32 Neuinfizierte und 35 Genesene. Damit sind es aktuell 292 Infizierte, 10.582 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 73,4 (Stand 16. September, 0 Uhr).

Stationär werden zwölf Personen behandelt, vier werden intensivmedizinisch behandelt und zwei Personen werden beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 11.078.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell ein Krankenhaus, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, 29 Schulen, vier Kindertagesstätten und zwei Jugendhilfeeinrichtungen betroffen.

Update, 15. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Mittwoch, 15. September, 9 Uhr, kreisweit 30 Neuinfizierte und 67 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 77,2 (Stand 15. September, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 295 Infizierte, 10.547 Genesene, 11.046 bestätigte Fälle sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zwölf Personen behandelt, davon fünf intensivmedizinisch und drei Personen werden beatmet.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (103), Bestwig (13), Brilon (36), Eslohe (5), Hallenberg (2), Marsberg (15), Medebach (3), Meschede (44), Olsberg (23), Schmallenberg (8), Sundern (32) und Winterberg (11).

Update, 14. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 14. September, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 19 Neuinfizierte und 75 Genesene aus. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 78,8 (Stand 14. September, 0 Uhr). Damit gibt es aktuell 332 Infizierte, 10.480 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 11.016.

Stationär werden zwölf Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon werden drei Personen beatmet. Aktuell sind ein Krankenhaus - die LWL-Klinik in Marsberg -, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, 23 Schulen, vier Kindertagesstätten und zwei Jugendhilfeeinrichtungen betroffen.

Update, 13. September: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 13. September, 9 Uhr, kreisweit 63 Neuinfizierte und 30 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 73,0 (Stand: 13. September, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 388 Infizierte, 10.405 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 14 Personen behandelt, davon werden vier Personen intensivmedizinisch betreut und drei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.997.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (130), Bestwig (18), Brilon (39), Eslohe (5), Hallenberg (2), Marsberg (24), Medebach (3), Meschede (60), Olsberg (36), Schmallenberg (9), Sundern (49) und Winterberg (13).

Update, 12. September: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag, 12. September eine 7-Tage-Inzidenz von 75,3 für den Hochsauerlandkreis. Nachdem die Inzidenz zu Monatsgebeginn erstmals wieder über 100 lag, sinkt sie in den vergangenen Tagen stetig. Zu beachten ist, dass am Wochenende grundsätzlich weniger getestet wird und die Zahl der Neuinfektionen immer geringer ausfällt als unter der Woche.

Update, 10. September: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Freitag, 10. September, 9 Uhr, kreisweit 40 Neuinfizierte und 41 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 88,8 (Stand 10. September, 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 355 Infizierte, 10.375 Genesene, 10.934 bestätige Fälle sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zehn Personen behandelt, davon werden vier Personen intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Es sind derzeit ein Krankenhaus, eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, 32 Schulen, fünf Kindertagesstätten sowie eine Jugendhilfeeinrichtung vom Infektionsgeschehen betroffen.

Alle 355 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (114), Bestwig (18), Brilon (36), Eslohe (7), Hallenberg (1), Marsberg (28), Medebach (3), Meschede (58), Olsberg (33), Schmallenberg (5), Sundern (41) und Winterberg (11).

Update 10. September: Am Donnerstag, 16. September, hält der Impfbus von 9 bis 15 Uhr auf dem Franz-Josef Tigges Platz in Sundern. Es steht ausreichend Impfstoff von Biontech (ab 16 Jahre) und Johnson & Johnson (Einmalimpfung / ab 18 Jahre) zur Verfügung. Alle Interessierte haben vor Ort die Wahl, welchen Impfstoff sie bevorzugen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, im Idealfall der Personalausweis, und – sofern vorhanden – der Impfausweis. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Update, 9. September: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 9. September, 9 Uhr, kreisweit 53 Neuinfizierte und 38 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 92,3 (Stand 9. September, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 356 Infizierte, 10.334 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, drei Personen werden intensiv-medizinisch betreut und beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.894.

Vom Infektionsgeschehen sind aktuell ein Krankenhaus, 34 Schulen, fünf Kindertageseinrichtungen und eine Jugendhilfeeinrichtung betroffen.

Update, 8. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Mittwoch, 8. September, 9 Uhr, kreisweit 26 Neuinfizierte und 50 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 90,0 (Stand 8. September, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 341 Infizierte, 10.296 Genesene, 10.841 bestätigte Fälle sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 13 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon werden drei Personen beatmet.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (106), Bestwig (8), Brilon (32), Eslohe (8), Hallenberg (2), Marsberg (26), Medebach (3), Meschede (62), Olsberg (31), Schmallenberg (3), Sundern (50) und Winterberg (10).

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass eine Freitestung von unter Quarantäne stehenden Schülerinnen und Schülern (5-Tage-Regel) ausschließlich für Kontaktpersonen möglich ist. Eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne für positiv getestete Schülerinnen und Schüler ist nicht möglich.

Update, 6. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 7. September, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 37 Neuinfizierte und 18 Genesene aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 90,3 (Stand 7. September, 0 Uhr).

Damit gibt es aktuell 365 Infizierte, 10.246 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 10.815. Stationär werden 15 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon zwei beatmet.

Das Gesundheitsamt teilt mit, dass nach der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz zur Regelung für Kontaktpersonen in Schulen die Detailinformationen bzw. der Erlass des Landes noch nicht vorliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fallmanagement können daher auch noch keine Auskünfte zum Umgang mit älteren Quarantäne-Anordnungen (z.B. vor 24 Stunden) geben. Sobald das Gesundheitsamt die entscheidenden Informationen vorliegen hat, wird die Kreisverwaltung über ihre Kanäle informieren.

Update, 6. September: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 6. September, 9 Uhr, kreisweit 78 Neuinfizierte und 100 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 94,6 (Stand 6. September, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 346 Infizierte, 10.228 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden 14 Personen behandelt, sechs Personen werden intensivmedizinisch betreut und davon werden zwei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.778.

Betroffen sind aktuell ein Krankenhaus und zwei Pflegeeinrichtungen. Die Anzahl der Schulen ist auf 45 (+2) gestiegen und auch eine weitere Kindertagesstätte ist hinzugekommen, sodass es vier betroffene Einrichtungen gibt.

Alle 346 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (105), Bestwig (8), Brilon (30), Eslohe (9), Hallenberg (2), Marsberg (32), Medebach (6), Meschede (65), Olsberg (28), Schmallenberg (4), Sundern (46) und Winterberg (11).

Update 5. September: Die Inzidenzzahlen gehen rauf und runter im HSK - am Sonntag liegen sie wieder unter 100. Acht Corona-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt.

Update 4. September: Laut Robert-Koch-Institut ist die Inzidenz im HSK erstmals wieder dreistellig geworden. Derzeit sind 330 Menschen im Hochsauerlandkreis infiziert.

Update 3. September: Mit Stand von Freitag, 3. September, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 46 Neuinfizierte und 47 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 97,3 (Stand 3. September, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 368 Infizierte, 10.128 Genesene, 10.700 bestätigte Fälle sowie 204 Todesfälle auf. Stationär werden 17 Personen behandelt, sieben intensivmedizinisch und davon werden drei Personen beatmet. Aktuell sind drei Pflegeeinrichtungen, 43 Schulen sowie drei Kindertagesstätten vom Infektionsgeschehen betroffen.

Die 368 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (118), Bestwig (4), Brilon (31), Eslohe (11), Hallenberg (3), Marsberg (36), Medebach (8), Meschede (63), Olsberg (24), Schmallenberg (10), Sundern (47) und Winterberg (13).

Update 2. September: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 2. September, 9 Uhr, kreisweit 26 Neuinfizierte und 49 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 91,9 (Stand 2. September, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 369 Infizierte, 10.081 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden 16 Personen behandelt, acht intensiv-medizinisch und davon werden drei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.654.

Update, 2. September: Das Kreisgesundheitsamt darf weiterhin auch ganze Schulklassen in Quarantäne schicken. Das hat das Verwaltungsgericht Arnsberg entschieden.

Update, 1. September: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Mittwoch, 1. September, 9 Uhr, 31 Neuinfizierte und 47 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 88,8 (Stand 1. September, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 392 Infizierte, 10.032 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden elf Personen behandelt, sechs intensivmedizinisch und davon werden drei Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.628.

Weiterhin sind zwei Pflegeeinrichtungen und vier Kindertagesstätten aufgeführt. Neu hinzugekommen ist eine Schule, sodass insgesamt 42 Schulen vom Infektionsgeschehen betroffen sind.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (130), Bestwig (11), Brilon (28), Eslohe (8), Hallenberg (3), Marsberg (38), Medebach (8), Meschede (60), Olsberg (14), Schmallenberg (22), Sundern (59) und Winterberg (11).

Update, 31. August: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 31. August, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 27 Neuinfizierte und neun Genesene aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 86,1 (Stand 31. August, 0 Uhr). Damit gibt es aktuell 408 Infizierte, 9985 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 10.597.

Stationär werden sieben Personen behandelt, vier intensivmedizinisch und davon zwei beatmet.

Aktuell sind vier weitere Schulen im Lagebericht aufgeführt. Eine Schule ist nicht mehr betroffen, so dass die Gesamtzahl nun bei 41 liegt. Darüber hinaus sind zwei Pflegeeinrichtungen und drei Kindergärten im Lagebericht zu finden.

Update 30. August: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 30. August, 9 Uhr, kreisweit 93 Neuinfizierte und 42 Genesene. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 80,7 (Stand 30. August, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 390 Infizierte, 9976 Genesene sowie 204 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden fünf Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.570.

In den elf neu hinzugekommenen Schulen von nun insgesamt 38 wurde für 0 bis 44 Personen eine Quarantäne angeordnet bei jeweils einer positiv getesteten Person.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (133), Bestwig (16), Brilon (28), Eslohe (7), Hallenberg (3), Marsberg (29), Medebach (9), Meschede (61), Olsberg (10), Schmallenberg (26), Sundern (59) und Winterberg (9).

Update 29. August: Das Robert Koch Institut in Berlin meldet am heutigen Sonntag, 29. August, um 0 Uhr für den Hochsauerlandkreis eine Inzidenz von 75,3. Damit sinkt der Wert gegenüber dem Vortag um den Wert 2,7 (Vortag: 78, Vorwoche 67). Die Zahl der an Covid 19 verstorbenen Personen liegt weiter bei 204. Die Zahl aller Personen im HSK, die mit Covid 19 infiziert wurden liegt nun bei 10.528. Das sind 39 Fälle mehr als am Samstag.

Update, 28. August: Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldet am heutigen Samstag, 28. August, um 0 Uhr für den Hochsauerlandkreis eine Inzidenz von 78,0. Damit sinkt der Wert gegenüber dem Vortag um den Wert 3,2 (Vortag: 81,2). Am vergangenen Samstag hatte die Inzidenz allerdings noch bei 56 gelegen. Die Zahl der an Covid 19 verstorbenen Personen lautet nun 204, nachdem gestern eine 95-jährige Frau aus Arnsberg verstorben war. Die Zahl aller Personen im HSK, die insgesamt mit Covid 19 infiziert wurden, liegt bei 10.489.

Update, 27. August: Mit Stand von Freitag, 27. August, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 35 Neuinfizierte und elf Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 81,2 (Stand 27. August, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 339 Infizierte, 9934 Genesene, 10.477 bestätigte Fälle sowie 204 Todesfälle auf. Am 25. August ist eine 95-jährige Frau aus Arnsberg gestorben. Stationär werden sieben Personen behandelt, davon zwei intensivmedizinisch und beatmet.

In den sechs neu hinzugekommenen Schulen von nun insgesamt 27 wurde für null bis 66 Personen eine Quarantäne angeordnet. In einer Grundschule mit den 66 Personen sind drei Klassen mit jeweils einem positiv getesteten Schüler betroffen. Nicht nur in dieser Schule wurden leider die Kinder mit eindeutigen Symptomen von den Eltern in den Unterricht geschickt. Das Kreisgesundheitsamt appelliert dringend an die Eltern, dass Kinder schon bei geringstem Verdacht zuhause bleiben müssen. Darüber hinaus sollten auch die Lehrkräfte noch genauer auf mögliche Symptome achten. Betroffen sind außerdem zwei Pflegeeinrichtungen.

Die 339 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (123), Bestwig (14), Brilon (24), Eslohe (4), Hallenberg (1), Marsberg (19), Medebach (9), Meschede (55), Olsberg (8), Schmallenberg (29), Sundern (45) und Winterberg (8).

Update, 26. August: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Donnerstag, 26. August, 9 Uhr, kreisweit 18 Neuinfizierte und 13 Genesene. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 85,5 (Stand 26. August, 0 Uhr). In der Statistik sind somit 316 Infizierte, 9923 Genesene, 10.442 bestätige Fälle sowie 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion aufgeführt. Stationär werden sechs Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und beatmet

Update, 25. August: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Mittwoch, 25. August, 9 Uhr, kreisweit 25 Neuinfizierte und 14 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 84,3 (Stand 25. August, 0 Uhr). Aktuell gibt es damit 311 Infizierte, 9910 Genesene, sowie 10.424 bestätige Fälle.

Stationär werden sechs Personen behandelt, davon zwei intensivmedizinisch und beatmet. 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion sind registriert.

In vier weiteren Schulen gibt es nach dem Lagebericht drei Mal einen positiv Getesteten und ein Mal sind es drei. Eine Quarantäne musste in diesen Schulen laut Kreisgesundheitsamt für 0 bis 20 weitere Personen ausgesprochen werden.

Die 311 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (116), Bestwig (12), Brilon (24), Eslohe (3), Hallenberg (1), Marsberg (19), Medebach (8), Meschede (51), Olsberg (4), Schmallenberg (26), Sundern (41) und Winterberg (6).

Update, 24. August: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes weist für Dienstag, 24. August, 9 Uhr, gegenüber dem Vortag 22 Neuinfizierte und 11 Genesene aus. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 82,8 (Stand: 24. August, 0 Uhr).

Damit gibt es aktuell 297 Infizierte, 9899 Genesene sowie 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 10.399. Stationär werden sechs Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und beatmet.

Aktuell sind sechs weitere Schulen im Lagebericht aufgeführt. Fünf davon sind mit einer infizierten Person betroffen, eine mit drei Personen. Eine Quarantäne darüber hinaus musste in drei Fällen nicht angeordnet werden, bei den anderen drei Schulen waren es eine, drei bzw. sieben Personen. Die Ermittlung der Kontaktpersonen erfolgt jeweils individuell nach den Vorgaben des RKI. In einem Kindergarten wurde für 17 Personen Quarantäne verhängt bei einer positiven Testung.

Update, 23. August: Die 7-Tages-Inzidenz im HSK steigt auf 77,0 an (Stand: Montag, 23. August, 9 Uhr).

Über das Wochenende wurden kreisweit 139 Neuinfizierte und 18 Genesene gemeldet. Aktuell sind 286 mit dem Corona-Virus infiziert, 9.888 Menschen genesen und es gab 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Es gibt nach wie vor keine Belastung der Krankenhäuser mit Corona-Erkrankten im HSK. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.377. Betroffen sind elf Schulen und eine schulische Einrichtung sowie eine Pflegeeinrichtung. In den meisten Schulen gibt es lediglich eine positiv getestete Person, in einer sind es zwei und in einer vier. Allerdings musste in drei Schulen für eine große Anzahl Personen Quarantäne angeordnet werden (77, 75 und 19 Personen). Darunter auch Personen des Gymnasiums der Benediktiner in Meschede. Insgesamt lassen sich die hohen Zahlen von positiv Getesteten zu über 90 Prozent auf Reiserückkehrer zurückführen. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (110), Bestwig (8), Brilon (25), Eslohe (2), Hallenberg (1), Marsberg (14), Medebach (4), Meschede (52), Olsberg (3), Schmallenberg (25), Sundern (38) und Winterberg (4).

Update, 20. August: Die Inzidenz im HSK steigt auf 46,6 - das meldet das Robert-Koch-Institut.

Der Hochsauerlandkreis teilt mit, dass die Impfung für Kinder und Jugendliche ab sofort auch ohne Termin zu den Öffnungszeiten des HSK-Impfzentrums in Olsberg möglich ist. Das Impfzentrum weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Impfung von Kindern im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten ausreichend ist. Auch wenn ohne Termin Impfungen möglich sind, empfiehlt das Impfzentrum eine vorherige Terminbuchung über die gewohnte Seite der KVWL. Die Wartezeit kann ohne Termin wegen der intensiveren Aufklärungsgespräche länger dauern. Das Impfzentrum Olsberg ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch bis Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Die Impfung für Kinder ab zwölf Jahren kann nun auch von allen niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden, bislang waren nur Kinderärzte berechtigt.

Update, 19. August: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Donnerstag, 19. August, 9 Uhr, kreisweit 16 Neuinfizierte und 10 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 38,5 (Stand 19. August, 0 Uhr).

In der Statistik sind somit 140 Infizierte, 9863 Genesene, 10.206 bestätige Fälle sowie 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion aufgeführt. Stationär werden fünf Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Der Hochsauerlandkreis weist daraufhin, dass ab Freitag (20. August) die neue Corona-Schutzverordnung des Landes nach dem „3G-Regel“ Prinzip gilt. Überschreitet das Land, ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die Inzidenz von 35, setzt die sogenannte 3G-Regel ein: Zentral wird dann sein, ob eine Person geimpft, genesen oder getestet ist. Da der landesweite Inzidenzwert über 35 liegt, gelten die neuen Maßnahmen auch im Hochsauerlandkreis.

Die Corona-Schutzverordnung sieht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 für alle Personen – die weder vollständig geimpft noch genesen sind – eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests vor, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das gilt beispielsweise in der Innengastronomie, Sport in Innenräumen, bei Veranstaltungen in Innenräumen oder für Beherbergungen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Seite des Landes unter https://www.mags.nrw/.

Update, 18. August: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Mittwoch, 18. August, 9 Uhr, kreisweit 25 Neuinfizierte und 11 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 40,4 (Stand: 18. August, 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 134 Infizierte, 9853 Genesene, sowie 10.190 bestätige Fälle. Stationär werden fünf Personen behandelt, davon wird eine Person intensivmedizinisch betreut und beatmet. Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Todesfall vermelden. Am 16. August ist eine 79-jährige Frau aus Sundern verstorben. Damit sind es 203 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die 134 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (55), Bestwig (6), Brilon (11), Eslohe (3), Hallenberg (0), Marsberg (5), Medebach (1), Meschede (20), Olsberg (4), Schmallenberg (10), Sundern (19) und Winterberg (0).

Update, 17. August: Mit Stand von Dienstag, 17. August, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 7 Neuinfizierte und 32 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 35,8 (Stand: 17. August, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 121 Infizierte, 9842 Genesene sowie 202 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden sechs Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 10.165.

Update, 16. August: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 16. August, 9 Uhr, kreisweit 32 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 33,5 (Stand: 16. August, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 146 Infizierte, 9810 Genesene sowie 202 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden sieben Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.158.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (61), Bestwig (6), Brilon (10), Eslohe (5), Hallenberg (0), Marsberg (3), Medebach (0), Meschede (25), Olsberg (3), Schmallenberg (7), Sundern (25) und Winterberg (1).

Update, 15. August: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag, 15. August, eine 7-Tage-Inzidenz von 33,5 für den Hochsauerlandkreis. Es sind am Wochenende keine weiteren Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl der Sterbefälle liegt bei 202.

Update, 13. August: Mit Stand von Freitag, 13. August, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 16 Neuinfizierte und 16 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 35,4 (Stand: 13. August, 0 Uhr). Damit drohen wieder Verschärfungen - wie und was, steht hier.

Die Statistik weist damit 114 Infizierte, 9810 Genesene sowie 10.126 bestätigte Fälle auf. Der Hochsauerlandkreis muss einen weiteren Todesfall vermelden. Am 11. August ist ein 71-jähriger Mann aus Arnsberg verstorben. Damit sind es jetzt 202 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden drei Personen behandelt, zwei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Alle 114 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (47), Bestwig (5), Brilon (8), Eslohe (4), Hallenberg (0), Marsberg (1), Medebach (0), Meschede (21), Olsberg (3), Schmallenberg (6), Sundern (18) und Winterberg (1).

Update, 12. August: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 12. August, 9 Uhr, kreisweit 25 Neuinfizierte und 20 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 33,9 (Stand 12. August, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 115 Infizierte, 9794 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, drei Personen intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.110.

Update, 11. August: Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises vermeldet am Mittwoch, 11. August, 9 Uhr, kreisweit 13 Neuinfizierte und 23 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 30,0 (Stand 11. August, 0 Uhr).

Aktuell gibt es damit 110 Infizierte, 9774 Genesene, 10.085 bestätige Fälle sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zehn Personen behandelt, davon drei intensiv-medizinisch und zwei beatmet. Vom Infektionsgeschehen ist ein Pflegezentrum betroffen - dort waren drei Bewohner bei Routinetests positiv aufgefallen. Sie haben nahezu keine Symptome. Außerdem ist eine schulische Einrichtung mit einer Person betroffen.

Die 110 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (37), Bestwig (2), Brilon (4), Eslohe (11), Hallenberg (0), Marsberg (2), Medebach (0), Meschede (22), Olsberg (3), Schmallenberg (5), Sundern (21) und Winterberg (3).

Update, 10. August: Mit Stand von Dienstag, 10. August, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis eine neuinfizierte Person und 38 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 32,0 (Stand 10. August, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 120 Infizierte, 9751 Genesene, 10.072 bestätigte Fälle sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden neun Personen behandelt, drei Personen werden davon intensivmedizinisch betreut und eine Person beatmet.

Hier gibt es eine Übersicht zu den Impfquoten im Hochsauerlandkreis.

Update, 9. August: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 9. August, 9 Uhr, kreisweit 37 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 33,9 (Stand: 9. August, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 157 Infizierte, 9713 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden neun Personen behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch betreut und beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.071.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (47), Bestwig (4), Brilon (4), Eslohe (18), Hallenberg (0), Marsberg (2), Medebach (0), Meschede (36), Olsberg (8), Schmallenberg (7), Sundern (27) und Winterberg (4).

Update, 8. August: Die Corona-Inzidenz im Hochsauerlandkreis ist über die 35er-Marke gestiegen. Sie liegt jetzt bei 35,4. Das Robert-Koch-Institut meldete 21 weitere Fälle. Ab einer 35er-Inzident drohen neue Einschränkungen, wenn die Inzidenz an acht aufeinanderfolgenden Tagen über diesem Wert liegt.

Update, 7. August: Die Corona-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen. Sie liegt jetzt bei 33,1. Es gibt 16 weitere positive Fälle. Ab einer 35er-Inzident drohen neue Einschränkungen.

Update, 6. August: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Freitag, 6. August, 9 Uhr, kreisweit zehn Neuinfizierte und zehn Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 31,2 (Stand: 6. August, 0 Uhr). Insgesamt sind es damit aktuell 120 Infizierte, 9713 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden sieben Personen behandelt, drei intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.034.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (32), Bestwig (3), Brilon (1), Eslohe (15), Hallenberg (0), Marsberg (2), Medebach (0), Meschede (33), Olsberg (8), Schmallenberg (5), Sundern (17) und Winterberg (4). Meschede hat damit weiterhin die meisten Fälle - aus einem besonderen Grund.

Update, 5. August: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 5. August, 9 Uhr, kreisweit 16 Neuinfizierte und 4 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 33,5 (Stand 5. August, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 120 Infizierte, 9703 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden acht Personen behandelt, drei werden intensiv-medizinisch betreut und davon wird eine Person beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 10.024. Meschede belegt weiterhin einen Spitzenplatz bei den Corona-Fällen - das sind die Gründe.

Update, 4. August: Die Statistik des Kreisgesundheitsamtes verzeichnet am Mittwoch, 04. August, 9 Uhr, kreisweit 19 Neuinfizierte und 5 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 33,1 (Stand 4. August, 0 Uhr).

Insgesamt sind es damit aktuell 108 Infizierte, 9699 Genesene, 10.008 bestätigte Fälle sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sieben Personen behandelt, davon zwei intensivmedizinisch.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (24), Bestwig (2), Brilon (4), Eslohe (13), Hallenberg (0), Marsberg (3), Medebach (0), Meschede (37), Olsberg (7), Schmallenberg (5), Sundern (10) und Winterberg (3).

Update, 3. August: Mit Stand von Dienstag, 3. August, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit sechs Neuinfizierte und 22 Genesene. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 35,0 (Stand: 3. August, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 94 Infizierte, 9694 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden sechs Personen behandelt, davon zwei Personen intensivmedizinisch. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 9989.

Sollte der Hochsauerlandkreis über die 35er-Inzidenz rutschen, drohen weitere Einschränkungen.

Update, 2. August: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 2. August, 9 Uhr, kreisweit 32 Neuinfizierte und keine Genesenen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 33,1 (Stand 2. August, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 110 Infizierte, 9672 Genesene sowie 201 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden vier Personen behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch betreut.

Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 9983. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (23), Bestwig (2), Brilon (8), Eslohe (7), Hallenberg (1), Marsberg (4), Medebach (0), Meschede (33), Olsberg (7), Schmallenberg (4), Sundern (15) und Winterberg (6).

Sollte der Hochsauerlandkreis über die 35er-Inzidenz rutschen, drohen weitere Einschränkungen.

Update, 1. August: Die Corona-Inzidenz im Hochsauerlandkreis ist erneut angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag den Wert von 31,2. 15 Menschen sind neu mit dem Virus infiziert, vier mehr als am Samstag. Aktuell gibt es damit 81 Infizierte. Bislang liegt die Gesamtzahl damit bei 9978. Drei Covid-19-Patienten werden in den Krankenhäusern auf Intensivstationen betreut, zwei davon müssen beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt weiter unverändert bei 201.

