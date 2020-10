Mitarbeiter des Gesundheitswesens führen hier in einer Sporthalle Covid-19-Tests an Einwohnern durch. Für den Hochsauerlandkreis liegen die aktuellen Corona-Zahlen vor.

Meschede. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis liegt bei 30. So sieht die Statistik zum Virus aus.

Zwei Neuinfizierte, aber drei Genesene: So entwickeln sich die Corona-Zahlen im Hochsauerlandkreis.

In der Statistik finden sich am Dienstag, 6. Oktober, 9 Uhr, damit 30 Infizierte, 857 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden drei Personen behandelt.

Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt damit 906.