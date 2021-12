Corona-Impftermine im Hochsauerlandkreis in der Übersicht

Meschede. Es gibt weitere Impf-Termine gegen das Coronavirus im Hochsauerlandkreis. Hier ist die Übersicht.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises informiert darüber, dass mit dem neuen Impferlass Booster-Impfungen bei über 18-jährigen Personen durchgeführt werden, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Zuvor betrug die Regelung vier beziehungsweise fünf Monate. In dieser Woche werden zudem an folgenden Stellen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen in der heimischen Region angeboten:

Dezember

29.12., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr; 30.12, Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 09-15 Uhr; 29.12., Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12-18 Uhr; 30.12.,Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 9-15 Uhr. Die ständige Impfstelle im Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten, Berliner Platz 5, ist am Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Dezember) von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

5. bis 8. Januar

Im Januar wird an folgenden Stellen geimpft: 5.1., Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr; 6.1., Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr; 7.1., Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr; 5.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr; 6.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr; 7.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr; 8.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr; 5.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr; 6.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr; 7.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr; 8.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr; 6.1., Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr; 7.1., Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr; 8.1., Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 12-18 Uhr;

12. bis 15. Januar

Weiter geht es am: 12.1., Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr; 13.1., Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr; 14.1., Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 12-18 Uhr; 12.1., Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr; 13.1. Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr; 14.1., Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr; 12.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr; 13.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr; 14.1., Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr; 15.1. Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr; 12.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 14-20 Uhr; 13.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 14-20 Uhr; 14.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr, 15.1., Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr.

Weitere Termine für das neue Jahr werden in Kürze von der Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bekanntgegeben und auch in dieser Zeitung veröffentlicht.

