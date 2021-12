Corona-Impfungen für Kinder sowie Booster: Termine im HSK

Impfstoffe liegen hier bei einer offenen Impfaktion in einer Schale. Im Hochsauerlandkreis werden zahlreiche Termine für Kinder und Erwachsene angeboten.

Meschede. Im Hochsauerlandkreis beginnen Impfungen für Kinder. Die Termine stehen fest. Auch für Erwachsene bestehen viele Angebote gegen das Coronavirus.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises in Meschede lädt ab Freitag, 17. Dezember, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zur Corona-Impfung ein. Das Angebot ist jedoch nur mit einer vorherigen Terminvereinbarung möglich und richtet sich an alle Kinder, auch ohne Vorerkrankungen.

Auch in Meschede und Schmallenberg

Auf der Startseite https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis finden Eltern bzw. Erziehungsberechtigte unter „Impf-Termine“ die mitzubringende Einwilligungserklärung und den Kalender mit folgenden Terminen:

Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr in Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, sowie Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6 und Arnsberg, Kulturzentrum, Berliner Platz 5.

Mittwoch, 22. Dezember, von 12 bis 18 Uhr in Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, sowie Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6 und Arnsberg, Kulturzentrum, Berliner Platz 5.

Mittwoch, 29. Dezember, von 12 bis 18 Uhr in Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19 und Arnsberg, Kulturzentrum, Berliner Platz 5.

Jeweils drei Wochen später finden die Zweittermine in den oben genannten Räumlichkeiten statt:

Freitag, 7. Januar 2022, 14 bis 20 Uhr, in Brilon, Schmallenberg, Arnsberg

Mittwoch, 12. Januar 2022, 14 bis 20 Uhr, in Meschede, Schmallenberg, Arnsberg

Mittwoch, 19. Januar 2022, 14 bis 20 Uhr, in Brilon und Arnsberg.

Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben. Die Impfungen werden durch Kinderärzte begleitet, es muss ausreichend Zeit mitgebracht werden, da die Vorgespräche länger dauern als bei Erwachsenen.

Booster schon nach vier Wochen

Das Land NRW hat inzwischen mitgeteilt, dass die Booster-Impfungen ab sofort nach vier Wochen möglich sind. Das heißt, auch Personen, die vor vier Wochen ihre zweite Impfung erhalten haben, können sich nun den Booster bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HSK-Impfangebote abholen.

Folgende Impftermine bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit bis Weihnachten an:

16. Dezember, Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12 bis 18 Uhr

17. Dezember, Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 8 bis 20 Uhr

16.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12 bis 18 Uhr

17.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 8 bis 20 Uhr

20.12.2021 Eslohe-Reiste, Schützenhalle, Marktweg 1, 12 bis 18 Uhr

21.12.2021 Eslohe-Reiste, Schützenhalle, Marktweg 1, 9 bis 15 Uhr

20.12.2021 Hallenberg, Stadthalle, Bangenstraße 16, 12 bis 18 Uhr

21.12.2021 Hallenberg, Stadthalle, Bangenstraße 16, 9 bis 15 Uhr

22.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12 bis 18 Uhr

23.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 8 bis 20 Uhr

22.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37,12 bis 18 Uhr

23.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 8 bis 20 Uhr.

Darüber hinaus bietet der HSK ein ständiges Angebot, ohne vorherige Terminbuchung und keine langen Wartezeiten an: Jeden Montag (12 bis 18 Uhr) und Dienstag (9 bis 15 Uhr), in Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23. Jede Woche von Mittwoch bis Samstag, 14 bis 20 Uhr in Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5.

