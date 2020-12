Corona-Impfungen im HSK in der Gemeinde Bestwig gestartet

Meschede/Bestwig In der Gemeinde Bestwig haben die ersten Corona-Impfungen im Hochsauerland stattgefunden. Am Sonntagabend zog die Behörde eine Bilanz.

Iim Hochsauerlandkreis sind am Sonntag die ersten Corona-Impfungen gestartet. Die Koordinierungseinheit des Impfzentrums hatte mit den Häusern Margarethenhof in Andreasberg (Gemeinde Bestwig), Sankt Mauritius (Stadt Medebach) und dem Elisabethheim in Oeventrop (Stadt Arnsberg) drei Einrichtungen für die 180 gelieferten Impfdosen ausgesucht.

Auch Mitarbeiter geimpft

In allen drei Pflegeheimen wurden die Bewohner und soweit wie möglich auch Mitarbeiter geimpft, die dazu ihre Zustimmung erteilt hatten. Die weiteren Mitarbeiter folgen in Kürze, wenn neue Impfdosen geliefert werden, teilte der Hochsauerlandkreis in Meschede am Sonntagabend mit.

Alle drei Einrichtungen dankten ihren betreuenden Ärzten, die die Impfungen vorgenommen haben: 40 im Margarethenhof, 75 in Sankt Mauritius und 65 im Elisabethheim. Vom Land NRW wurden für dieses Jahr noch zwei weitere Lieferungen mit je 1025 Impfdosen angekündigt.

16 weitere Häuser

Dafür stehen zunächst 16 weitere Häuser auf der Liste, die ihren Bedarf bis Montag, 28. Dezember, im Impfzentrum anmelden können. Danach wird die Koordinierungseinheit als zentrale Organisationsstelle zur Planung der Impfungen im HSK die weitere Priorisierung vornehmen. Mitglieder dieser Einheit sind beispielsweise Vertreter des HSK, die ärztliche Leitung und eine leitende medizinische Fachangestellte (MFA), die jeweils von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gestellt werden.



Die Koordinierungseinheit des Impfzentrums dankte allen Beteiligten für ihren großen Einsatz zum Auftakt am Sonntag und in den vergangenen Tagen.

