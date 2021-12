Corona-Impfungen: Klinikum HSK ausgebucht - Weitere Termine

Leere Ampullen mit Impfstoffen liegen hier in einer Schale. Die Termine im Klinikum Hochsauerland sind bereits ausgebucht - jetzt gibt es weitere Angebote.

Meschede. Alle Impftermine des Klinikums HSK bis Weihnachten sind ausgebucht. Jetzt gibt es zusätzliche Termine - und bald auch für Kinder.

Das Impfzentrum des Klinikums Hochsauerland verzeichnete eine enorme Nachfrage nach Booster-Impfungen. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten das Anfang Dezember gestartete öffentliche Angebot bereits genutzt. „Das zwölfköpfige Team des auf dem Gelände des Bildungscampus des Klinikums (ehemalige Petrischule) in Arnsberg-Hüsten eingerichteten Impfzentrums hatte alle Hände voll zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Im Minutentakt wurden Schutzimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht, täglich in der Summe rund 350 Impfungen. Auch das online und telefonisch erreichbare Buchungsportal war stark frequentiert.“

3500 Termine gebucht

3500 der zunächst bis Weihnachten 2021, montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr angebotenen Impftermine sind bereits gebucht. Aufgrund der enormen Nachfrage hat das Klinikum Hochsauerland entschieden, im Impfzentrum zwei weitere Terminfenster anzubieten und zwar am Donnerstag, 9. Dezember, und Freitag, 10. Dezember, jeweils von 12 bis 15 Uhr. Angeboten werden in diesen Zeitfenstern jedoch nur Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna, das heißt Impfungen für Personen über 30, da die Verfügbarkeit des Biontech-Impfstoffes nach wie vor limitiert ist.

Des Weiteren laufen Vorbereitungen zur Fortsetzung des Impfangebotes auch nach dem Jahreswechsel, ab dem 10. Januar 2022. Termine können bereits im Laufe dieser Woche gebucht werden.

Impfungen für Kinder

Da jetzt kurzfristig ein eigener mRNA-Impfstoff von Biontech für die Impfung von Kindern zur Verfügung stehen wird, plant das Klinikum auch hier ein entsprechendes Impfangebot noch vor Weihnachten. Sobald konkret die Verfügbarkeit des Impfstoffes und die Regelungen der Stiko zur Impfung vorliegen, wird das Klinikum über den möglichen Termin informieren.

Alle verfügbaren Impftermine sind über die Internetseite des Klinikums Hochsauerland www.klinikum-hochsauerland.de sowie werktäglich von 8 bis 15 Uhr auch telefonisch über die eingerichtete Hotline unter 02932 / 9391919 buchbar. Da auch die Impfkapazitäten des Klinikums begrenzt sind, verweist das Klinikum zudem auf die weiteren Impfangebote des Hochsauerlandkreises.

