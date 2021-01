Corona-Impfungen starten in Krankenhäuser im Hochsauerland

Meschede 2600 Dosen stehen anfangs bereit: In den Krankenhäusern im Hochsauerlandkreis beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus.

Das Impfzentrum Hochsauerlandkreis hat darüber informiert, dass am Montag, 18. Januar, auch in den heimischen Krankenhäusern das Impfen beginnt. Nach der Rückmeldung der Krankenhäuser und einer engen Abstimmung mit ihnen stehen dafür nun rund 2600 Impfdosen zur Verfügung.

Zunächst wird daher nur das Krankenhauspersonal geimpft, das in den Risikobereichen arbeitet. Direkt am Montag starten das Klinikum Hochsauerland, das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, die Elisabeth-Klinik in Olsberg und die Sauerlandklinik in Hachen mit der Impfung.

Alle anderen Häuser folgen unmittelbar danach, teilte der Hochsauerlandkreis in Meschede mit. Die Krankenhäuser in der Region hatte sich bereits vor Wochen auf den Impfstart vorbereitet.

