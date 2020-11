Corona-Kampf: Reisebüros bewerben sich im Gesundheitsamt

Im Hochsauerland haben sich mehrere Reisebüros beim Gesundheitsamt in Meschede als Taskforce zur Pandemiebekämpfung beworben. Dazu zählt auch das Reisebüro Hegener aus Bestwig. Hintergrund ist die Tatsache, dass allerorts Städte und Gemeinden klagen, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen - und zwar trotz der Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr. „Auch im Sauerland werden die Kapazitäten knapp“, begründen die Inhaber der Reisebüros den Schritt.

In den Reisebüros dagegen habe man gerade freie Kapazitäten – und man sei dringend daran interessiert, dass diese Pandemie ein rasches Ende finde. Daher liege es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten.

Die Reisebüro-Inhaber führen vor allem die klassischen Qualifikationen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als perfekte Voraussetzung für den Einsatz als Pandemie-Taskforce an. Ihre Reisebüros seien in den Orten bestens vernetzt, professionelle Kommunikation in verschiedenen Sprachen, soziale Kompetenz und Flexibilität gehörten fest zum Job. Zudem seien Reisebüros den Umgang mit sensiblen Daten gewohnt, firm in der Arbeit mit IT und in der Lage, sich schnell in neue Prozesse einzuarbeiten. Darüber hinaus seien Reisebüros integraler Teil nationaler und internationaler Kommunikationsnetzwerke.

Soll heißen: Die Reisebüros sind nicht nur lokal, sondern auch überregional bestens angebunden. „Wir sollten als Gesellschaft bis zur Überwindung der Pandemie auf Strukturen setzen und Potenziale heben, die bereits vorhanden sind und die helfen werden, das Pandemiegeschehen zu kontrollieren“, sagt FranzJosef Hegener als Inhaber des Reisebüros Hegener ebenso wie seine anderen Kollegen. Man sei bereit, neue Wege zu gehen. Es müss das gemeinsame Ziel von Gesellschaft und Politik sein, die Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu bekämpfen.“

Die bundesweit arbeitende Reisebüro-Kooperation BEST-REISEN, in der ein Teil der Reisebüros Mitglieder sind, unterstützt diese Taskforce-Initiative. Auch Reisebüros in anderen Städten bewerben sich bei ihren lokalen Gesundheitsämtern. „Wir meinen es ernst“, fassen die Inhaber zusammen.

Teil der Taskforce ist neben dem Reisebüro Hegener aus der Gemeinde Bestwig auch die Reiselaube aus Olsberg, Via Soluna aus Brilon, und Flamingo-Reisen aus Olsberg.