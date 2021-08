Corona: Kinder im HSK können ohne Termin geimpft werden

Meschede/Hochsauerlandkreis. Die aktuelle Corona-Entwicklung im Hochsauerlandkreis: Inzidenz steigt wieder, Kinder und Jugendliche im Impfzentrum brauchen keinen Termin.

Die 7-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis bleibt sprunghaft. Am Freitagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 46,6 – der höchste seit Tagen, am Donnerstag lag er bei 38,5. Hintergrund dafür sind 37 Neuinfektionen im HSK.

Die Gesamtzahl an Corona-Infektionen im Hochsauerlandkreis liegt jetzt bei 10.247. Daraus ergibt sich, bezogen auf die Einwohnerzahl von rund 260.000 Menschen, eine Infektionsrate von 3,94 Prozent. Die meisten Infizierten gibt es in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren mit 4031 Betroffenen, gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 3148.Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser werden aktuell drei Covid-19-Patienten behandelt, einer davon wird beatmet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 203 Menschen im HSK.

Ab Freitag, 20. August, gilt in NRW die neue Corona-Schutzverordnung, die bis zum 17. September 2021 gültig ist. Kern der Verordnung ist, dass es künftig keine Maßnahmenstufen (ehemals Inzidenzstufen 0 bis 3) mehr gibt und dass die so genannte 3-G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) ab einer Inzidenz von 35 ohne zeitliche Verzögerung zum Tragen kommt.

Der Hochsauerlandkreis teilt mit, dass die Impfung für Kinder und Jugendliche ab sofort auch ohne Termin zu den Öffnungszeiten des HSK-Impfzentrums in Olsberg möglich ist. Das Impfzentrum weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Impfung von Kindern im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten ausreichend ist. Auch wenn ohne Termin Impfungen möglich sind, empfiehlt das Impfzentrum eine vorherige Terminbuchung über die gewohnte Seite der KVWL. Die Wartezeit kann ohne Termin wegen der intensiveren Aufklärungsgespräche länger dauern. Das Impfzentrum Olsberg ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch bis Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Die Impfung für Kinder ab zwölf Jahren kann nun auch von allen niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden, bislang waren nur Kinderärzte berechtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland