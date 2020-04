Corona-Krise stellt Feuerwehren vor neue Herausforderungen

Patrick Bünner und Jan Hogrebe (von links) laden mit einer Malvorlage zum Malwettbewerb an der Grundschule Nuttlar ein.

Nuttlar. Die Corona-Krise stellt auch die Feuerwehren vor neue Herausforderungen. Die Löschgruppe Nuttlar hat jetzt einen Aufruf gestartet.

Jetzt heißt es „Ran an die Buntstifte“ – zumindest für die Schülerinnen und Schüler der Nuttlarer Grundschule. Ihnen bietet die Löschgruppe Nuttlar jetzt einen Malwettbewerb zum Zeitvertreib. Die derzeitige Corona-Krise stellt auch die Feuerwehren vor neue Herausforderungen.

Zum Schutz der Kameradinnen und Kameraden sind sämtliche Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr und der aktiven Feuerwehr Bestwig abgesagt worden. Dazu zählen auch die zahlreichen Termine der Brandschutzerziehung und Aufklärung in den Kindergärten und Grundschulen. „Liebend gerne würde die Feuerwehr viele junge Besucherinnen und Besucher in den Kindergärten oder in den Feuerwehrhäusern zur Brandschutzerziehung begrüßen. Das ist jedoch zurzeit nicht möglich“, sagt Feuerwehrsprecher Jan Frigger.

Die Löschgruppe Nuttlar möchte jedoch gerne einen kleinen Beitrag zum Zeitvertreib der jungen Feuerwehr-Fans leisten und ruft zu einem Malwettbewerb auf. Dazu gibt es ein Ausmalbild als Vorlage. Das können die Kinder nicht nur ausmalen, sondern auch gerne noch kreativ erweitern. Bis zum Ende der Osterferien haben die Kinder Zeit, die Bilder zu malen.

Wenn dann die Zeit der Corona-Sicherheitsmaßnahmen vorüber ist, sind alle teilnehmenden Kinder und Familien zu einem Spiele-Nachmittag bei der Feuerwehr eingeladen. Neben Wasserspielen, Brandschutzerziehung und jeder Menge Spiel und Spaß wartet auf alle Kinder auch eine Bratwurst und ein Getränk als Dankeschön fürs Mitmalen. Auf die ersten drei Plätze wartet zusätzlich noch ein toller Preis. .