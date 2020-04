Corona: Liegewiesen am Hennesee dürfen nicht genutzt werden

Meschede. Die Badebucht am Hennesee bleibt gesperrt, das gilt auch für die Liegewiesen in den Badestellen. Die Details zur Entscheidung der Stadt Meschede.

Mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und das Kontaktverbot, das darin festgeschrieben wird, ist die Badebucht am Hennesee noch bis mindestens 3. Mai gesperrt. Auch der Aufenthalt auf den Liegewiesen in den Badestellen am 1. Mai ist deshalb untersagt.

Kontrollen angekündigt

Die Hennesee GmbH und der Fachbereich Ordnung der Stadt Meschede werden am Maifeiertag - wie an anderen Feiertagen und Wochenenden bereits geschehen - die Einhaltung des Kontaktverbots in der Badebucht und auch am Hennesee insgesamt kontrollieren.

Stadtkämmerer Jürgen Bartholme als Vertreter der Hennesee GmbH bittet um Verständnis für den Schritt. Es gehe keineswegs darum, den Jugendlichen das „Party machen“ zu nehmen. In diesem Jahr aber müsse den besonderen Umständen durch das Corona-Virus Rechnung getragen werden.

Infektionsketten unterbrechen

Jürgen Bartholme: „Ziel des Kontaktverbotes ist es, Infektionsketten zu unterbrechen. Damit übernimmt man Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für die Risikogruppen in unserer Bevölkerung.“