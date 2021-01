So startet die Schule am Wilzenberg nach den Herbstferien. Jetzt müssen alle Kinder zu Hause bleiben. Nur eine Notbetreuung wird eingerichtet.

Bildung Corona-Lockdown: So starten Schmallenbergs Schulen am Montag

Schmallenberg Von wegen Corona-Ferien! Am Montag starten Schmallenbergs Schulen im Distanz-Unterricht. Je nach Stundenplan geht es um 7.55 Uhr los.

Mail, Telefon, die Schulplattform Logineo, Videokonferenzen. Die Schulen in Schmallenberg, Lehrer Eltern und Schüler müssten auf den erneuten Distanzunterricht vorbereitet sein. Das betonen die Schulleiter der weiterführenden Schulen.

Wer Betreuung braucht, kann auf den Homepages sein Kind - bis Klasse 6 - dazu anmelden, alle anderen arbeiten ab Montag von zu Hause.

Hauptschule am Wilzenberg

„Ich treffe mich mit meiner Klasse am Montag zu einer Videokonferenz und dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Alle, die ich da nicht erreiche, rufe ich an“, erklärt Lisa Richter, Schulleiterin der Schule am Wilzenberg. Das sei auch das erklärte Ziel der Hauptschule: Einmal am Tag Kontakt wollen wir alle Schülern kontaktieren. Wer keine digitalen Endgeräte hat, für den liegen i-Pads zum Ausleihen in der Schule bereit. „Und für die, die wir so gar nicht erreichen, gibt es hier schon stapelweise ausgedruckte Arbeitsblätter.“ Seit Donnerstag arbeiteten die Kollegen auf Hochtouren.

Erich Kästner-Realschule

Die Erich Kästner-Realschule arbeitet bisher vor allem über die Lernplattform Logineo. „Im Laufe des Montags werden wir dort die Aufgaben einstellen.“ Einzelne Kollegen hätten auch Versuche mit Video-Konferenzen unternommen, aber das scheitere in Schmallenberg in einigen Orten immer noch an der schlechten Verbindung, bedauert Marcel Plöger, Schulleiter der Erich-Kästner-Realschule. An seiner Schule gehe es jetzt darum, Schülern bis zu Schuljahresende noch die Möglichkeit zu bieten messbare Leistungen zu erbringen „und sich so vielleicht auch zu verbessern.“ Man überlege zur Zeit, wie das umzusetzen sei. „Das Halbjahreszeugnis ist vor allem wichtig für die Neuner, die sich damit um eine Lehrstelle bewerben.“

Städtisches Gymnasium

Das Städtische Gymnasium arbeitet mit Logineo und nutzt für Video-Konferenzen Microsoft-Teams. Schulleiterin Elke Winekenstädde ist zuversichtlich, dass der Schulstart am Montag gelingt. Man habe alle Schüler in den vergangenen Wochen geschult. „Das ist eine andere Situation als beim Lockdown im März, alle wissen, was zu tun ist. Das ist ein erprobtes Verfahren. “ Nach Stundenplan gehe es am Montag um 7.55 Uhr los.