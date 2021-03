Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Seniorenzentrum St. Elisabeth, in den Sozialstationen und Tagespflegen des Caritasverbandes Meschede bekommen Unterstützung in Uniform. Zwei Soldaten werden von der Bundeswehr in Absprache mit dem Krisenstab des Hochsauerlandkreises für drei Wochen zur Verfügung gestellt, um bei der Durchführung der Antigen-Schnelltests zu helfen. ​