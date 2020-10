Corona macht vorsichtig: Neuer Filter im H1 in Meschede

Meschede. Ein Mescheder Unternehmen vertreibt spezielle Filtersysteme. Zum Schutz vor dem Coronavirus kommen sie auch im H1 am Hennesee zum Einsatz.

Not macht erfinderisch - und Corona macht vorsichtig. Durch einen Post bei Facebook wurde André Wiese auf die Firma HSC Baumco aufmerksam, die unter der Führung von Daniel Joachimsmeier Filtersysteme in Meschede vertreibt.

Der schwedische Konzern ist seit Jahren Marktführer in der Branche. Das H1, Wieses Lokal am Hennesee, wurde jetzt vorerst mit einem Filtergerät mit einem H13-Filter ausgestattet, das die rund 400 Kubikmeter Luft im Gastraum innerhalb einer Stunde vollständig von Partikeln wie Pollen und auch Viren reinigt. Teilchen bis zu einer Größe von 0,001 Milligramm werden aus der Luft entfernt und somit eine Luftreinheit erzeugt wie in einem Operationssaal.

Gäste schützen

Wiese begründet die Anschaffung: „In erster Linie möchte ich natürlich meine Mitarbeiter und auch mich selbst schützen, aber auch unsere Gäste können so mit einem sicheren Gefühl hier sitzen.“ Abgesehen von der Gefahr durch das Covid-19-Virus wird so auch für Allergiker eine Luftqualität geschaffen, in der kaum allergische Reaktionen auftreten können.

Daniel Joachimsmeier erläutert: „Wir statten normalerweise Industrieanlagen mit unseren Filtern aus. Zu den Kunden zählt auch Ferrero und neuerdings ebenfalls die Firma Tönnies, die nach dem Skandal ihre Produktionsstätten mit unseren Anlagen ausgestattet hat.“

Im H1 wird demnächst noch ein zweites Gerät aufgestellt werden, um die Luftreinigung noch zu beschleunigen. Das Gerät hat gerade einmal die Größe eines Kühlschranks und erreicht selbst auf höchster Stufe nur eine Lautstärke von 53 Dezibel.

„Es ist mir wichtig, dass sich in meinem Lokal alle, Angestellte wie Gäste, sicher fühlen können. Auch wenn bislang so gut wie keine Infektionsketten in der Gastronomie entstanden sind, sondern meist im privaten Raum, möchten wir hier alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten.“