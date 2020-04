25 Patienten werden wegen des Coronavirus in Krankenhäusern im Hochsauerlandkreis betreut, neun sind auf Intensivstationen.

Coronavirus Corona: So ist die Situation im Hochsauerlandkreis

Meschede. Neun Menschen werden im Hochsauerlandkreis wegen des Coronavirus auf Intensivstationen betreut. Ein Überblick über die aktuellen Zahlen.

Nach den aktuellen Zahlen gibt es im Hochsauerlandkreis 236 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. 25 davon werden stationär in Krankenhäusern behandelt. 127 Menschen sind genesen. Die Zahlen sind vom Freitag, 3. April, Stand 13 Uhr.

Schmallenberg besonders betroffen

Von den 25 Patienten in den Krankenhäusern liegen neun auf Intensivstationen. Ein Mensch ist bisher gestorben. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 364.

Jeweils freitags will der Hochsauerlandkreis jetzt auch die aktuellen Zahlen aus den Städten und Gemeinden melden: Arnsberg (30), Eslohe (19), Meschede (13), Schmallenberg (81), Sundern (30) und Winterberg (40). Keine Angaben gibt es für diese Kommunen, weil hier die Zahl unter 10 Personen liegt: Bestwig, Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg.

Im Haus Waldesruh in Winterberg sind derzeit 36 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Die Einrichtung wird weiterhin vom Gesundheitsamt beraten und ein Hausarzt ist täglich vor Ort.

Keine Elternbeiträge im April

Für den Monat April werden keine Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen im Bereich des Kreisjugendamtes erhoben. Das hat der Hochsauerlandkreis in einem Dringlichkeitsentscheid beschlossen. Sollte das festgelegte Betretungsverbot über den 19. April hinaus verlängert werden, wird die Verwaltung wegen des dann festzulegenden Verfahrens neu entscheiden.

Keine Entgelte für Musikschule

Auch für die Musikschule Hochsauerlandkreis sind für den April keine Unterrichtsentgelte zu zahlen. Es fallen lediglich die Instrumentenmieten an. Bei Abbuchern werden die Zahlungen automatisch angepasst. Selbstzahler werden gebeten, die am 15. April zu leistenden Zahlung zu stoppen bzw. anzupassen. Die Änderungsbescheide werden in den nächsten Tagen auf dem Postweg zugestellt.