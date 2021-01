Corona sorgt für schlechte Job-Aussichten im Hochsauerland

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Kurzarbeit ist hoch, die Arbeitslosigkeit steigt: Corona zeigt mehr und mehr Spuren im Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis.

„Zum Jahresbeginn erleben wir den erwarteten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Neben der nach wie vor angespannten pandemischen Lage lassen jetzt auch einige witterungsbedingte Kündigungen und das Ende der Berufsausbildungen die Zahlen steigen“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest zu den aktuellen Zahlen. „Besonders die geringere Arbeitskräftenachfrage und die damit fehlenden Möglichkeiten wieder in eine Beschäftigung zu finden, machen es für die Betroffen derzeit schwierig“, so der Agenturchef.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Januar 2021 gestiegen. Insgesamt waren 7135 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 426 Personen mehr.

Im Vergleich zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 852 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Januar 4,8 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent (+0,6 Prozentpunkte).

Regionale Zahlen

Die Arbeitslosigkeit in Meschede, Bestwig und Eslohe liegt bei 4,5 Prozent. In Schmallenberg bei 3,6 Prozent - nach Olsberg der zweitbeste Wert im HSK.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 3606 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 333 Personen erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 776 Personen.

Grundsicherung / Hartz IV

In der Grundsicherung sind 93 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 76 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 3529 Personen und damit 49,5 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

672 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 41 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 113 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 114 Personengestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 241 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2.552 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2727 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 78,1 Prozent zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 120 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 626 Personen.

Kurzarbeit

Im Dezember 2020 wurden im gesamten Agenturbezirk Meschede-Soest 36 Anzeigen mehr auf Kurzarbeit gestellt als im November, also insgesamt 623 Anzeigen für 7522 potenziell betroffene Beschäftige. Die Zahl der Personen, die tatsächlich in Kurzarbeit waren, hat sich im September im Vergleich zum August um etwa 3000 auf 20.612 verringert

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 355 Stellen gemeldet (-167 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2529 offene Stellen, 40 weniger als im Vormonat und 151 weniger als im Vorjahresmonat.