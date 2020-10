Eslohe. Die Zahl der Corona-Testungen im Hochsauerlandkreis nehmen zu. In der Gemeinde Eslohe gibt es dafür in drei Praxen Möglichkeiten für Patienten.

Mit der steigenden Zahl an Corona-Infizierten im Hochsauerlandkreis nimmt auch die Zahl der Testungen immer weiter zu. Aber wohin in der Gemeinde Eslohe? Insgesamt drei Ärzte testen in der Gemeinde in ihren Praxen Patienten aufs Coronavirus:

Herbert Schönfeld, Eslohe, Hauptstraße 41, Telefon 02973/ 6382: nur die eigenen Patienten.

Dr. Elisabeth-Beatrice Sittner, Reiste, Mescheder Str. 39 , Telefon 02973/3568: alle Patienten.

Dr. Thomas Twieg, Eslohe, Hauptstr. 61, Telefon 02973/1001: nur die eigenen Patienten.

Zunächst den Hausarzt kontaktieren

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Patienten, die sich testen lassen möchten oder müssen, zunächst Kontakt zu ihrem Hausarzt aufnehmen sollten, um das weitere Vorgehen und gegebenenfalls eine Terminierung zu besprechen. Wer keinen Hausarzt hat oder Patienten, bei denen der eigene Hausarzt nicht testet, hat die Möglichkeit, sich an eine der drei Praxen zu wenden. Wichtig sei auch hier in jedem Fall die vorherige telefonische Kontaktaufnahme. Eine Terminabsprache soll unter anderem verhindern, dass die Praxen zu stark belastet werden.

In den drei Praxen sind kostenlose Corona-Tests für bestimmte Personengruppen möglich, die einen Anspruch darauf haben – wie beispielsweise Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise oder Beschäftigte in Schulen, Kitas, Kindertagespflege-Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen. Reisende aus Risikogebieten, die keinen Test nachweisen können, müssen sich bei Einreise auf Aufforderung der zuständigen Behörden testen lassen.

Ministerium empfiehlt Wiederholungstest

Ein negatives Testergebnis kann immer nur eine Momentaufnahme darstellen, so das Bundes-Gesundheitsministerium. Deshalb ist 5 bis 7 Tage nach dem Test eine Wiederholungstestung sinnvoll. Angeordnet werden kann ein Wiederholungstest im Einzelfall vom Gesundheitsamt.

Weil es gerade in den Herbst- und Wintermonaten in den Wartezimmern der niedergelassenen Ärzte spürbar voller wird, bieten ausgewählte Arztpraxen an Samstagen inzwischen zusätzliche Infekt-Sprechstunden an: In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich dort Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. vorstellen. Im Hochsauerlandkreis werden diese Zusatz-Sprechstunden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung allerdings noch nicht angeboten. Der Service werde jedoch nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst.

Ausführliche Informationen rund um das Coronavirus finden Bürger und Patienten kurz und kompakt zusammengefasst auch auf der Webseite der KVWL unter www.kvwl.de/coronavirus.