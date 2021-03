Julia Hermes schließt das TUI-Reisecenter an der Oststraße in Schmallenberg aufgrund der Corona-Pandemie.

Corona-Pandemie Corona: TUI-Reisebüro in Schmallenberg schließt für immer

Schmallenberg. Zum 1. April ist Schluss. Doch Inhaberin Julia Hermes macht auf anderen Wegen weiter. Wie die aussehen und was Kunden jetzt wissen müssen.

In knapp zwei Monaten hätte Julia Hermes mit ihrem TUI-Reisecenter an der Schmallenberger Oststraße zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Doch daraus wird nichts mehr. Das stationäre Reisebüro schließt. „Das ist ein Schritt, der richtig wehtut, denn viele schöne Jahre und tolle Kundenkontakte liegen hinter uns.“

Doch am Ende zwingt die Corona-Pandemie Hermes zu dem bitteren Schritt: „Wir haben im Grunde seit einem Jahr geschlossen und sind nur mit Rückabwicklungen und Absagen aufgrund von Reiseeinschränkungen und der Einteilung von Risikogebieten beschäftigt.“ Fernab der eigentlichen Normalität und alltäglichen Arbeit eines Reisebüros.

Alle vier Mitarbeiterinnen haben bereits gekündigt

Alle vier Mitarbeiterinnen haben bereits im vergangenen Winter aus der anhaltenden Kurzarbeit heraus gekündigt, seien nun woanders, in teilweise vollkommen Tourismus-fremden Betrieben untergekommen. Das vergangene Jahr: eine finanzielle und psychische Belastung ohne Perspektive. Provisionen mussten an die Reiseveranstalter zurückgezahlt werden, hinzukamen hohe Franchisegebühren der TUI, Leasingraten für Computer und etliche Fixkosten - ohne Einnahmen. „Mein Vermieter hat sogar die Ladenmiete großzügig reduziert, keine Selbstverständlichkeit“, so Julia Hermes.

Doch auch nach einem Jahr Corona und Impf-Hoffnungen bleibe das Reiseverhalten gehemmt, werden Reisen immer wieder umgebucht und verschoben: „Aber ich habe Anfang des Jahres für mich beschlossen, dass es anders weitergehen muss.“ Deshalb bleibt Julia Hermes der Arbeit als Urlaubsberaterin treu, ab April nur auf anderen Wegen: „Am 1. April werde ich das stationäre Geschäft schließen, aber mein Reisebüro neu eröffnen - ohne Ladenlokal und starre Öffnungszeiten, aber weiterhin mit professioneller Reiseberatung.“

Arbeit als selbstständige Reiseberaterin

Denn Hermes wird weiterhin als selbstständige Reiseberaterin mit Feria, einer Kette der TUI Leisure Travel GmbH, arbeiten, bleibt also Ansprechpartnerin für alle, die Lust auf Reisen und ferne Länder haben: „Denn die Kunden werden nach der Pandemie sicherlich zurückkommen.“ Kunden werden dann zukünftig im neu eingerichteten Büro in Fleckenberg empfangen oder Hermes besucht die Kunden zu Hause oder man trifft sich im Café - je nach Wunsch: „Ein großes Plus wird die Flexibilität sein.“

Dabei ist Julia Hermes mit 120 Reiseveranstaltern weiterhin gut aufgestellt: „Und die letzten Monate haben gezeigt, dass vieles auch per Telefon, Mail oder Video-Gespräch möglich ist. Der Kunde bestimmt zukünftig, wann und wie die Beratung möglich ist.“ Die bestehenden Reisegutscheine mit einer gesetzlichen Gültigkeit von drei Jahren bleiben auch weiterhin bestehen, macht Hermes deutlich.

Auch die gebuchten Reisen wickelt sie weiterhin ab: „Urlaub ist Vertrauenssache und so soll es auch bleiben. Ich gebe nicht auf, sondern mache nur anders weiter und freue mich über jeden Kunden, der mir treu bleibt. Ich freue mich auf den neuen Weg, aber es tut natürlich weh, den Schlüssel des Reisebüros herumdrehen zu müssen. Aber es geht weiter.“

Vorwürfe will Hermes niemandem machen. „Nein, auch die versprochenen Hilfen sind geflossen.“ Aber im Tourismus und der Arbeit in Reisebüros mache sich momentan ein deutlicher Strukturwechsel bemerkbar. Vor wenigen Jahren die Pleite von AirBerlin, dann Thomas Cook, der Aufschwung der Internetbuchungen und nun die Pandemie. Das habe der Branche immens zugesetzt: „Ich habe die Situation jetzt ein Jahr ausgehalten, aber jetzt braucht es Veränderung.“

Hintergrund

Die Kunden des TUI-Reisecenters erhalten in den kommenden Tagen die neuen Kontaktdaten.

Was mit dem Ladenlokal in der Oststraße passiert, konnte Hermes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Bei Fragen steht Julia Hermes ab dem 1. April über julia.hermes@feria.de sowie 0151 17870077 und über die alte Telefonnummer 02972 962050 des Reisebüros zur Verfügung. Kontaktdaten sind: Die Urlaubsmanufaktur, Julia Hermes, Am Tittenberg 22 in Schmallenberg-Fleckenberg.