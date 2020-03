Schmallenberg. Karina Heßmann ist auch in der Corona-Krise täglich als Zeitungsbotin unterwegs. Weil sie zur Risikogruppe gehört, ist sie besonders vorsichtig.

3 Uhr. Der Wecker klingelt. Die drei Pakete voll mit Zeitungen liegen schon bei Karina Heßmann in Schmallenberg vor der Tür. Sie ist zuständig für zwei Ortschaften. Um 3.15 Uhr sitzt die Schmallenbergerin im Auto, im Gepäck: 100 bis 120 Zeitungen.

Im ersten Ort angekommen, geht es für sie zu Fuß weiter. Die Zeitungen sollen bis 6 Uhr bei den Kunden sein, auch in der Corona-Krise. „Gerade jetzt ist es ja wichtig, dass man informiert bleibt“, sagt sie dazu. Sie liebt ihren Job, das frühe Aufstehen macht ihr nichts aus. Richtig verändert hat sich seit der Corona-Krise an ihrem Arbeitsalltag nichts - außer dem unguten Gefühl in der Magengrube, denn das ist jetzt ihr täglicher Begleiter.

„Ich liebe den Kontakt zu den Kunden und die persönlichen Gespräche. Ich freue mich, wenn ich weiß, wer hinter der Tür steckt und wem ich die Zeitung bringe,“ sagt sie. Aber gerade jetzt sollte man den persönlichen Kontakt zurückschrauben - „zum eigenen Schutz und zum Schutz der Kunden. Leider haben das einige noch nicht verstanden“, sagt sie bedrückt. Sie will ihnen kein schlechtes Gefühl geben oder sie vor den Kopf stoßen. „Aber gerade jetzt wollen auch wir Zeitungsboten möglichst auf persönlichen Kontakt mit den Bürgern verzichten.“ So schwer das auch falle.

In Krisenzeit Kontakt einschränken

Im Alltag funktioniere das bis jetzt leider nicht immer, sagt die Schmallenbergerin. Trotz vieler Warnungen und mehrerer persönlicher Gespräche gebe es immer noch Menschen, die ihr morgens die Tür offnen, ihr entgegen kommen und ein Pläuschchen halten wollen. Der persönliche Kontakt fehlt ihnen. „Oft ist es aber noch zu nah“, sagt Karina Heßmann. Sie will nicht falsch verstanden werden: „Das ist ansonsten für mich echt kein Problem. Aber jetzt habe ich dadurch ein ungutes Gefühl.“ Und die Sorge, man könne sich infizieren - oder andere. „Ich gehöre aufgrund einer Autoimmunerkrankung zur Risikogruppe und deshalb wäre es halt auch gefährlich.“

Viele halten mittlerweile Abstand, aber eben nicht alle. „Das geht auch anderen so“, erklärt die Zeitungsbotin, die auch die WP und die WR austrägt. Sie wünscht sich, dass in der Zeit der Krise, der Kontakt beschränkt wird. „Es wäre schön, wenn die Leute hinter der Tür warten könnten, bis ich die Zeitung bringe, und erst danach rauskommen“, sagt sie. Das solle natürlich kein Dauerzustand werden - „sondern nur, bis das alles hier ausgestanden ist“, sagt sie. Zum Schutz für alle. „Und es wäre schön, wenn die Briefkästen täglich einmal abgewischt und desinfiziert werden könnten.“

Um 5.30 Uhr wieder zuhause

5 Uhr. Karina Heßmann ist mit ihrer morgendlichen Route, die sie montags bis samstags fährt, durch. Immer zwischen 5 und 5.30 Uhr ist sie wieder zuhause. Andere Menschen schlafen um diese Zeit noch, oder schlagen dann die Zeitung am Küchentisch auf.

„Ich plane immer einen zeitlichen Puffer ein, damit die Zeitung um 6 da ist. Denn es kann ja immer etwas dazwischen kommen.“ Beispielsweise zu wenige Zeitungen. Dann ruft sie den Oberboten an, der Nachschub liefert. „Aber eigentlich geht fast immer alles gut.“ Heßmann hofft auch, dass die Corona-Zeit schnell überstanden ist, denn auch ihr fehlt der persönliche Kontakt und Plausch am Morgen. Aber bis sich die Situation beruhigt hat, ist eben alles anders. Für Karina Heßmann wie für fast alle Schmallenberger.