Corona: Wie ist die Stimmung in Meschede und Umgebung?

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Wie geht es den Menschen in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg in Corona-Zeiten? Helfen Sie uns bitte mit bei unserer Umfrage.

Wie deprimierend empfinden Sie die geschlossenen Läden in der Innenstadt von Meschede? Wären Sie gern mal wieder im Restaurant in Eslohe? Oder in Bestwig in der Kneipe? Wie sehr würden Sie sich mehr Leben im Schmallenberger Sauerland wünschen, wenn der Tourismus wieder anliefe? Das sind Fragen, die wir in unserem Corona-Check stellen. Wir möchten wissen, wie Mescheder, Bestwiger, Esloher und Schmallenberger die Pandemie erleben - ein Stimmungsbild der Region.

Auswertung mit Analysten

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an unserer großen Umfrage unter www.wp.de/Corona-Check teilzunehmen. In ein paar Wochen erfahren Sie dann hier bei uns, wie die Menschen in der Region von der Pandemie und ihren Auswirkungen betroffen sind und was sie fühlen. Bei der Auswertung der Daten steht uns ein Team von Analysten zur Seite. Selbstverständlich werden wir das Stimmungsbild und die einzelnen Ergebnisse auch mit unseren lokalen Entscheidungsträgern diskutieren.

Bei unseren Fragen geht es unter anderem darum, wie Sie die Corona-Krise persönlich belastet. Wie Sie in die Zukunft blicken. Wie Sie das Agieren von Stadt, Gemeinde und Kreis sowie Land und Bund in der Krise bewerten. Wir fragen, wie wichtig die Impfung aus Ihrer Sicht ist. Ob Sie stationären Handel und Gastronomie irgendwie unterstützen können.

Persönliche Anmerkungen

Wenn Sie mögen, können Sie uns auch ihre persönlichen Anmerkungen schreiben oder Hinweise geben. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Klicken Sie dazu hier.