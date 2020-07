Corona-Zahlen im HSK: Befürchtungen sind eingetreten

Bestwig/Meschede. Die Befürchtungen sind eingetreten: Es gibt weitere Corona-Erkrankte in einer Familie aus Bestwig und Meschede.

Im Nachgang zu einer am Donnerstagmorgen veröffentlichen Information teilt das Gesundheitsamt des HSK mit, dass es weitere Erkrankte in Familienverbünden in der Region gibt. Betroffen sind Familien in Medebach, Hallenberg und Bestwig/Meschede mit zwei, fünf und neun Erkrankten.

Für die Erkrankten und Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. „Das Gesundheitsamt hat diese Szenarien erwartet. Sie sind nicht ungewöhnlich, da sich das öffentliche Leben ein wenig normalisiert und die Menschen auch wieder reisen“, beschreibt Dr. Klaus Schmidt als Arzt des Gesundheitsamtes die Situation.

„Wir bitten deshalb, die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor zu beachten, um die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten“, so Dr. Schmidt weiter.

Die aktuellen Zahlen

Damit gibt es im Hochsauerlandkreis unter Berücksichtigung der genannten Familien mit Stand von Donnerstag, 9. Juli, 14 Uhr, 26 Erkrankte, 603 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 646.