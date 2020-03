Gut zu tun haben in diesen Tagen der Corona-Krise die Baumärkte. Auch der Hagebaumarkt im Gewerbegebiet Meschede-Enste freut sich zum Wochenstart über viele Kunden. Dabei kann Marktleiter eine Sorge der Kunden erstmal entkräften.

„Gleich am Montagvormittag kamen jede Menge Heimwerker“, berichtet Marktleiter Edgar Zappe. Ungewöhnlich auch: Sie kamen nicht allein, sondern brachten - wahrscheinlich wegen der geschlossenen Schulen und Kitas - ihre ganze Familie mit. Außerdem waren viele Rentner unterwegs.

Sorge vor einer Schließung in Meschede

Vor allem Wandfarbe sei dann in den Einkaufswagen gewandert, berichtet Zappe. Offensichtlich hätten die Kunden vor, im Innern zu streichen. Edgar Zappe hörte auch, dass viele sich Sorgen machen, dass die Baumärkte schließen. Das ist gar nicht weit hergeholt: In Österreich beispielsweise beispielsweise sind die Baumärkte geschlossen worden.

Die Kunden, die am frühen Nachmittag im Baumarkt unterwegs waren, hatten den B esuch langfristig geplant. i Foto: Ute Tolksdorf

Nach den jüngsten Leitlinien von Bundesregierung und Ländern allerdings gehören Baumärkte, wie Supermärkte zu den Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen und daher offenbleiben sollen. Das gilt auch für Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Tierbedarf und den Großhandel.

Öffnungszeiten ausweiten

„Für diese Geschäfte soll sogar das Verkaufsverbot an Sonntagen bis auf Weiteres aufgehoben werden, hieß es weiter und die Öffnungszeit sollen noch ausgeweitet werden“, berichtet er. Es sollen allerdings strenge Auflagen zu Hygiene und Zutritt erlassen werden; gleichzeitig sollen Warteschlangen vermieden werden.

Zappe vermutet, dass die Regierung damit verhindern will, dass zu viele Menschen gleichzeitig aufeinander treffen. Und dass die Menschen, die nicht mehr rausgehen sollen, wenigstens im Innern ihrer Häuser und Wohnungen etwas zu tun haben.

Den Garten verschönern

Leere Regale waren im Hagebaumarkt jedoch bisher noch nicht zu sehen. Das war in den Supermärkten schon anders. Die sollen aber heute wieder aufgefüllt werden. In der Mittagszeit hatte sich der Ansturm im Baumarkt dann deutlich reduziert, bevor er am Abend wieder nach oben schnellte. Am Nachmittag kamen Kunden, die angesichts des schönen Wetters vor allem Blumen und Erde für den Garten kaufen wollten. Die Kunden, die dann noch in den Gängen des Baumarktes unterwegs waren, waren entweder als Handwerker zu erkennen oder beteuerten, dass ihr Besuch im Baumarkt schon vor der Corona-Krise festgestanden habe.