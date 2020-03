Coronavirus: Hier gibt es Hilfe für Mescheder mit Bedarf

Meschede. In der Stadt Meschede und ihren Orten gibt es zahlreiche Menschen, die Botengänge und Einkaufshilfen zu Corona-Zeiten anbieten. Eine Übersicht.

Das Corona-Virus „krempelt“ vorerst das Leben und den Alltag der Menschen um - auch in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Besonders betroffen sind ältere Menschen und Menschen mit Handicap, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Ältere Menschen sollen während der Corona-Pandemie das Haus selten verlassen – oft helfen Nachbarn, Freunde, Familienangehörige oder eben Ehrenamtliche, die nun ihre Hilfe anbieten. Foto: Roland Weihrauch / dpa

In der Stadt Meschede und ihren Orten sind zahlreiche Gruppen und Initiativen entstanden, die Hilfe leisten möchten. Das Stadtmarketing Meschede hat diese Gruppen eingeladen, ihr Hilfsangebot auch auf der Homepage der Stadt Meschede unter www.meschede.de zu präsentieren. Dabei wird deutlich, dass es schon in allen „Ecken“ des Stadtgebietes engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gruppen gibt, die Hilfe leisten. Folgende Hilfsangebote sind aktuell gemeldet:

Berge Visbeck

•Botengänge, Einkaufen Gassigehen, Heimatschutzverein, info@hsv-berge-visbeck.de oder 0160 5501361

Calle/Wallen

•Lieferdienst Botengänge, Martin Eickelmann, martin.eickelmann@t-online.de oder 0160 96282634.

http://Zahl_der_Infektionen_steigt_im_Hochsauerlandkreis_weiter_an{esc#228748533}[news] Enste

•Einkaufsservice Botengänge, gemeinsam.helfen@gmx.net oder 0171 5529937

Eversberg

•Einkaufsservice Rene Jaworek, 0160 94997565

•Einkaufsservice, Kathi Bremer, 0160 92138492

•Einkaufsservice Botengänge - gemeinsam.helfen@gmx.net oder Tel. 0171 5529937

http://Coronavirus-_Mescheder_Geschäfte_richten_Absperrungen_ein{esc#228745971}[news]Freienohl

•Einkaufsservice St. Nikolaus Schützenbruderschaft Freienohl - info@schuetzen-freienohl.de oder 0152 33633595

Grevenstein

•Einkaufsservice St. Michaels Schützenbruderschaft, kfd Grevenstein SuS Grevenstein - thomas-jostes@t-online.de oder: 01756084665

Meschede

•Einkaufsservice Botengänge, St. Georgs Schützenbruderschaft Meschede - hauptmann@stg1486.de oder 0173 2520154

•Einkaufsservice Botengänge, gemeinsam.helfen@gmx.net oder 0171 5529937

•Einkaufsservice Botengänge, CDU Meschede, einkaufshelfer@cdu-meschede.de oder 0171 7831524

Olpe

•Einkaufsservice Förderverein Dorfgemeinschaft Olpe, foerderverein@kleinolpe.de oder 0162 5910963

Wehrstapel /Heinrichsthal

•Einkaufsservice Dorfverein Heinrichsthal-Wehrstapel, Sonja Thamm - sonja.thamm@web.de oder 0171 5471548

•Einkaufsservice Botengänge, gemeinsam.helfen@gmx.net oder 0171 5529937

Wennemen

•Dorfgemeinschaft und Schützenbruderschaft Wennemen - Bockum - Stockhausen mail@wennemer.info oder 0170 2116041

•Lieferservice, Josef Meier - Dorfladen Meier, 02903 6015 zwischen 7 und 18 Uhr oder Einkaufszettel mit den gewünschten Artikeln und Mengen per Fax: 02903 41508 oder ik-jm@t-online.de

Zudem gibt es unter www.meschede.de in der Rubrik „Nachbarschaftshilfe“ auch zwei PDF-Dokumente zum Herunterladen. Das erste Dokument macht es interessierten Bürgerinnen und Bürgerinnen möglich, ihr Hilfsangebot in einer Nachbarschaft öffentlich bekannt zu machen oder es Nachbarn, von denen man meint, dass sie Unterstützung benötigen, in den Briefkasten zu werfen. Das zweite Dokument enthält eine Auflistung der aktuell bekannten Hilfsinitiativen. Es kann ebenfalls ausgedruckt und öffentlich ausgehängt werden.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch weitere Gruppen, Vereine und Initiativen haben die Möglichkeit, ihr Angebot mit einer E-Mail an stadtmarketing@meschede.de auf der Homepage der Stadt Meschede bekannt zu machen.