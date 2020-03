Coronavirus: Mescheder Rathaus bleibt komplett geschlossen

Meschede. Am Montag hatte noch eine Einlasskontrolle ausgereicht - mittlerweile hat das Rathaus seine Türen geschlossen. Gearbeitet wird in zwei Schichten.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst effektiv einzudämmen, erweitert die Stadt Meschede ihre Maßnahmen zum Infektionsschutz. Ziel bleibt es, neue Infektionen nach Möglichkeit zu verhindern, indem Infektionsketten unterbrochen werden.

Während am Montag noch Besucher nach einer Einlasskontrolle vorgelassen wurden, ist das Rathaus ab sofort komplett geschlossen. „Die Mitarbeiter arbeiten in allen Abteilungen - vom Bauhof bis zum Bürgerbüro - in zwei Schichten“, erläutert Pressesprecher Jörg Fröhling. Eine Schicht sei vor Ort, die andere arbeite im Homeoffice oder sei freigestellt. Ziel sei es, so zu verhindern, dass zu viele Mitarbeiter gleichzeitig an COVID-19 erkranken.

Auswirkung auf die Bürger

Für die Bürger bedeutet dies: Alle Dienststellen - also Rathaus, Technisches Rathaus, Bürgerbüros Meschede und Freienohl, Stadtbücherei sowie Schwimmbad - grundsätzlich für den Besucherverkehr geschlossen. Ebenso bleiben die Turn- und Sporthallen geschlossen. Diese Regelung gilt mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Zu diesem Zeitpunkt soll dann die Lage neu bewertet und über mögliche Änderungen entschieden werden.

Der Betrieb der Stadtverwaltung wird aufrechterhalten. Per E-Mail oder Brief ist das Team der Stadtverwaltung weiter erreichbar. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst einfachen Kontakt zu ermöglichen, sind für die Verwaltung Hotlines eingerichtet, die - zu den sonst üblichen Öffnungszeiten - von den Bürgerinnen und Bürgern bei Angelegenheiten von äußerster Dringlichkeit genutzt werden können. Falls keine anderen Wege möglich sind, kann dann auch ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Alle Veranstaltungen in Meschede abgesagt

Darüber hinaus sind alle Veranstaltungen der Stadt Meschede, des Stadtmarketings sowie der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ bis einschließlich 19. April 2020 abgesagt. Die Absage bezieht sich gleichermaßen auf Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wie auch Open-Air-Veranstaltungen. Bereits gekaufte Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an der sie auch erworben worden sind, zurückgegeben werden - der Kaufpreis wird dann erstattet. Darüber hinaus bittet die Stadt Meschede auch alle anderen privaten oder gewerblichen Veranstalter, derzeit und in den nächsten Wochen auf Veranstaltungen, Treffen oder Events zu verzichten.

Am Montag wurden noch alle Besucher, die ins Rathaus wollen, am Eingang aufgeschrieben. Foto: Ute Tolksdorf

Persönlicher Infektionsschutz

Zudem wiederholt die Stadt ihren Appell an die Bürgerinnen und Bürger, auch in ihrem persönlichen Umfeld alles zu tun, um den Infektionsschutz zu berücksichtigen. Dazu gehört, persönliche Kontakte auf das unmittelbare Umfeld zu beschränken. Ebenso wichtig sind eine sorgfältige Hand-Hygiene, die Nies- und Hust-„Etikette“ und ein Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen.

Wichtige Telefonnummern

Die Stadtverwaltung ist allgemein unter 0291/205-0 zu erreichen; die Hotline des Bürgerbüros lautet 0291/205-185. Der Fachbereich Soziales ist unter 0291/205-325 erreichbar, das Technische Rathaus unter 0291/205-153.

Geschlossen bleibt auch das Mescheder Stadtmarketing; ein telefonischer Kontakt ist unter 0291/90249113 möglich.

Ebenso sind die Tourist-Infos in Meschede und Bestwig geschlossen - hier ist der telefonische Kontakt unter 0291/9022443 oder 02904/712810 möglich.