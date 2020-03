Coronavirus: Quarantäne in Schmallenberg - keine Infektion

Meschede/Schmallenberg. Zum dritten Mal erfolgt eine Quarantäne wegen des Coronavirus in Schmallenberg. Das hat das Gesundheitsamt in Meschede mitgeteilt. Die Details.

Während sich das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ausbreitet, bleibt der Hochsauerlandkreis frei von Infektionen. Bislang waren zwei Menschen im Stadtgebiet Schmallenberg in Quarantäne, einmal freiwillig und einmal vom Gesundheitsamt in Meschede angeordnet. Sie hatten indirekten oder direkten Kontakt zu Infizierten - in einem Fall zu Menschen, die sich im Kreis Heinsberg angesteckt hatten.

Bislang ohne Ausbruch

In beiden Fällen endete die Quarantäne ohne Ausbruch des Coronavirus - die Betroffenen gelten somit als gesund. Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, gibt es inzwischen einen dritten Fall, bei dem einer Person eine 14-tägige Isolation angeraten wurde. Auch dieses Mal betrifft es die Stadt Schmallenberg.

Details nannte der Hochsauerlandkreis dazu nicht. Es gilt: Die Person ist nicht erkrankt, sie hatte lediglich direkten oder indirekten Kontakt zu Erkrankten. Die Quarantäne ist auch nicht von den Behörden angeordnet, sondern lediglich empfohlen worden.

Grundsätzlich wird auch im Hochsauerlandkreis damit gerechnet, dass das Coronavirus früher oder später im heimischen Raum auftritt. Werktags tritt daher jeden Vormittag um 9.30 Uhr das interne Lagezentrum Covid-19 des Hochsauerlandkreises zusammen. Hier tauschen sich das Kreisgesundheitsamt, der HSK-Rettungsdienst und die Pressestelle über die aktuelle Lage aus.

Krisenstab in Meschede

Sollte es einen Erkrankten im Kreisgebiet geben, würde sofort der Krisenstab im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen in Meschede-Enste einberufen und über weitere Maßnahmen entscheiden.