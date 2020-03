Theresa und Peter Schnettler wollten eigentlich noch nach Miami reisen, doch der Einreisestopp, den US-Präsident Trump für Reisende aus Europa verhängt hat, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Peter Schnettler auf der Staten Island Fähre, die in New York City im Hafen zwischen Manhattan und Staten Island fährt. Foto: Theresa Schnettler

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben die USA drastische Maßnahmen ergriffen und verhängen ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Nach dieser Mitteilung am Mittwoch hat Theresa Schnettler mehrere Stunden in der Hotline der Lufthansa-Fluggesellschaft verbracht, um Fragen zur Rückreise zu klären. Ohne Erfolg. „Ich habe niemanden erreicht. Weil wir unsere Flüge nicht ohne Weiteres online umbuchen konnten, haben wir uns schließlich für neue Tickets an einem früheren Datum entschieden“, erklärt sie.

Studie an der University of Pittsburgh

Gemeinsam mit Forschern an der University of Pittsburgh arbeitete die Psychologin Theresa Schnettler zunächst im Januar und Februar an einer Studie zum Thema Motivation bei Studierenden. Ihr Mann reiste am 5. März nach. Gemeinsam wollte das Paar aus Meschede noch bis zum 20. März das Land erkunden.

„Wir fliegen nicht früher zurück, weil wir in Panik verfallen. Das ist ein schlechter Berater in diesen Zeiten. Wir müssen pünktlich in Deutschland sein, unter anderem, weil ich einen neuen Job antrete. Diese Tickets waren nun noch zu vertretbaren Preisen erhältlich.“ Das Paar rechnet nach dem Einreisestopp mit massiven Einschränkungen für die Rückreise. „Wir verstehen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung des Virus’ zu verlangsamen. Das gehört dann eben auch dazu“, sagt Theresa Schnettler und weiter „Mein Herz wäre natürlich gern länger geblieben.“

Seit Ende Februar sei das Coronavirus immer häufiger zum Thema geworden, berichtet Theresa Schnettler. „Meine Gastfamilie erzählte mir zum Beispiel von Hamsterkäufen und jüngst von der Schließung von Schulen und Universitäten..“ Ihr Gastvater sei Feuerwehrmann und deshalb gut informiert gewesen. In den vergangenen Tagen sei das Virus nun omnipräsent. „Wir haben versucht, uns über lokale Nachrichten auf dem Laufenden zu halten“, erklärt Theresa Schnettler. „Die Stimmung ist angespannt.“

Mundschutz, Handschuhe, Skibrille, Handy in Folien

In der U-Bahn saßen die Menschen mit Handschuhen und Mundschutz. Die Handys steckten in Frischhaltefolien. Manche, so berichten Schnettlers, trugen sogar Skibrillen. „Wer in der U-Bahn geniest hat, wurde besorgt angeschaut. Alle versuchen Abstand zu halten.“ Das Paar beschreibt auch offenen Rassismus gegenüber Asiaten.

Sonst belebte Plätze wie der Time Square seien ungewöhnlich leer, berichteten New Yorker Einwohner. Es gab Hinweise, nicht in der Rush Hour U-Bahn zu fahren. Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe seien – wie in Deutschland – in den Supermärkten und Drogerien ausverkauft. Schnettler: „Ich habe auch zwei Kollegen gesehen, die ihre Computer-Bildschirme nach Hause getragen haben, um im Homeoffice zu arbeiten.“

In den vergangenen Tagen sei ähnlich wie in Deutschland auch in den Supermärkten und Drogerien in New York Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe ausverkauft gewesen. Überall stünden Hinweisschilder mit den üblichen Hygieneregeln. „Nach Wochen, in denen das Thema hier eher heruntergespielt wurde, scheint nun ein Wendepunkt erreicht zu sein – gesellschaftlich wie politisch“, so Theresa Schnettler.