Meschede/Bad Fredeburg. Wegen des Coronavirus ist in zwei Fällen im Hochsauerlandkreis eine Quarantäne angeordnet worden. Eine Maßnahme betrifft Bad Fredeburg.

Im Hochsauerlandkreis ist in zwei Fällen eine Quarantäne wegen des Coronavirus angeordnet worden. Bei den Betroffenen handelt es sich ausdrücklich um keine erkrankten Personen und auch um keine Verdachtsfälle, teilte das Gesundheitsamt in Meschede auf Nachfrage mit. Allerdings haben die Personen einen Kontakt mit potenziell Erkrankten gehabt.

Für 14 Tage angeordnet

Wie der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Peter Kleeschulte, mitteilte, befinden sich die Betroffenen in häuslicher Isolation - das bedeutet: Sie halten sich in ihren eigenen vier Wänden auf, als Vorsichtsmaßnahme. In der Regel wird eine solche Maßnahme für 14 Tage angeordnet. Bislang seien sie Betroffenen ohne Symptome. Ihre Quarantäne stehe kurz vor dem Abschluss - damit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen durch ihren Kontakt nicht erkrankt sind und nicht erkranken werden.

Wie das Gesundheitsamt erklärte, handelt es sich im Hochsauerlandkreis um zwei voneinander unabhängige Quarantäne-Fälle. Details möchte die Behörde zum Schutz der Personen nicht veröffentlichen. Nach Informationen dieser Zeitung ist eine der Maßnahmen in Bad Fredeburg im Stadtgebiet Schmallenberg erfolgt.

In Ferienwohnung gebucht

Dort hatten sich Gäste in einer Ferienwohnung aufgehalten, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus aufgekommen sein soll. Aus Sicherheitsgründen müssen Kontaktpersonen seitdem vorerst daheim bleiben.

Einen tatsächlichen Erkrankungsfall oder einen konkreten Verdachtsfall gab es weiterhin bis Dienstagmittag nicht im Hochsauerlandkreis. Vergangene Woche hatte es Gerüchte über einen Fall aus Meschede gegeben - das war aber direkt dementiert worden. Unterdessen werden zur Sicherheit immer mehr Veranstaltungen abgesagt, zuletzt die Delegiertentagung des Kreisschützenbundes, davor unter anderem die Valentinsparty der Jungen Union in Freienohl sowie die Meisterfeier der Handwerkskammer und die Sportlergala im HSK.