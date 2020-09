Coronazahlen: Hier gibt es die meisten Infizierten im HSK

Der Hochsauerlandkreis meldet die aktuellen Corona-Zahlen. Wie immer am Freitag nennt er auch die Verteilung in den einzelnen Kommunen

Meschede. Der Hochsauerlandkreis meldet die Zahl der Infizierten. Wie immer am Freitag schlüsselt er dieses Zahl auch nach den Kommunen auf.

Der Hochsauerlandkreis meldet die aktuellen Corona-Zahlen. Zurzeit gibt es die meisten bestätigten Infizierten in Brilon.

31 Infizierte im gesamten Kreis

So gibt es am Freitag, 4. September, 9 Uhr, drei Neuinfektionen und zwei Genesene im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind somit 31 Infizierte, 781 Genesene sowie 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Zwei Personen staionär, einer intensiv

Stationär werden zwei Personen behandelt, eine davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt 830. Die Infizierten verteilen sich insgesamt auf die Städte Arnsberg (6), Bestwig (1), Brilon (12), Medebach (1), Meschede (7), Schmallenberg (2) und Sundern (2).