Cyberangriff: Wichtige Hinweise aus dem Rathaus Eslohe

Eslohe. Nach der Cyberattacke auf die Südwestfalen-IT wendet sich die Gemeindeverwaltung Eslohe mit wichtigen Hinweisen an die Bevölkerung.

Die Gemeindeverwaltung Eslohe ist trotz der Cyberattacke auf die Südwestfalen-IT (SIT) eingeschränkt handlungsfähig, da der Zugriff auf lokal gehaltene Daten weiterhin möglich ist.

Auf dem Postweg oder per Fax eingegangene Rechnungen von Lieferanten, Handwerkern usw. können laut Gemeinde weiterhin bearbeitet und ausgezahlt werden. Auch andere Auszahlungen seien grundsätzlich möglich.

Die Gemeinde Eslohe hat eine Notfallhomepage angelegt, die unter www.eslohe.de erreichbar ist. Lokale Anwendungen, interner Mailverkehr sowie Drucksysteme sind funktionsfähig.

Ausfall auch in dieser Woche

Die Fachverfahren, die durch die SIT bereitgestellt werden, funktionieren hingegen leider nicht. Es ist davon auszugehen, dass dieser Ausfall auch in der Woche vom 6. bis 12. November noch andauern wird. Hiervon betroffen sind unter anderem das Bürgerbüro, das Sozialamt sowie das Bürgerservice-Portal. Online-Anträge sowie das Versenden und der Empfang von E-Mails über die Mailadressen @eslohe.de sind nicht möglich.

E-Mails, die seit dem 29. Oktober, an die Gemeindeverwaltung versandt wurden, können - auch zu einem späteren Zeitpunkt - nicht empfangen werden. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, die ab dem 29. Oktober versandten Mails entweder in Papierform auf dem Postweg oder per Fax (02973/800-101) erneut zu versenden.

Des Weiteren ist ab sofort eine zentrale Mailadresse eingerichtet worden, die im Notfall genutzt werden kann: notfall@eslohe.online Über diesen Mailaccount werden die empfangenen Mails an die entsprechenden Ansprechpartner intern weitergeleitet. Die Gemeinde bitten um Verständnis, dass es bei der Bearbeitung der Mails aber auch anderer Anliegen zu erheblichen Verzögerungen kommen kann.

Telefonisch erreichbar

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses sind darüber hinaus weiterhin telefonisch unter ihren Durchwahlnummern oder unter der zentralen Rufnummer 02973/800-0 erreichbar. Für persönliche Besuche ist das Rathaus zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Es wird allerdings dazu geraten, sich im Vorfeld eines Besuchs telefonisch zu erkundigen, ob ein Anliegen aktuell bearbeitet werden kann.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis, dass sie keinen Einfluss auf den Umfang und die Dauer dieses Ereignisses hat. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alles tun, was möglich ist, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bearbeiten zu können und stehen für Fragen gerne zur Verfügung“, so die Gemeinde.

