Da ist Musik drin: Freude aufs Schützenfest in Wormbach

Wormbach. Die Amtszeit von Jannik Geueke und Sophia Schenuit neigt sich dem Ende. 2019 war das letzte Schützenfest in Wormbach. Das sind die Höhepunkte:

Die Schützenbruderschaft St. Jodokus Wormbach freut sich auf ein stimmungsvolles Schützenfest, das traditionell über Christi Himmelfahrt gefeiert wird.



Wann wird gefeiert: von Donnerstag, 25. Mai, bis Freitag, 27. Mai

Wer regiert: das Königspaar Jannik Geueke und Sophia Schenuit mit dem Vizepaar Julian Koch und. Daniela Krick

Was sind die Höhepunkte: Am Mittwoch um 19 Uhr ist Abmarsch zum Kaiserschießen in der Ennest, anschließend Kaiserproklamation an der Vogelstange. Das Highlight wird der Zapfenstreich um 24 Uhr auf dem Wormbacher Kirchplatz.

Der Donnerstag beginnt mit dem Schützenhochamt (9.30 Uhr) und der Prozession. Höhepunkt am Nachmittag ist der große Festzug um 15 Uhr mit dem neuen Kaiser und den Majestäten. Sie werden sich bei einem Vorbeimarsch am Hawerländer Wirtsgut präsentieren. Und da ist viel Musik drin: Fast 100 Musiker werden dem Festzug den Takt geben, ausgeführt durch den Tambourcorps Fleckenberg unter der Leitung von Stabsführer Mark Hofrichter sowie dem Musikverein Harmonie Dünschede unter der Leitung von Guido Simon. Der König lädt anschließend alle Kinder um 18 Uhr zum Kindertanz. Ab 20 Uhr spielt der Musikverein Harmonie Dünschede zum Schützenball auf.

Am Freitag treten die Schützen um 9 Uhr in der Hawerlandhalle an zum Abmarsch an die Vogelstange. Nach der Königsproklamation lädt der Vorstand mit dem Musikverein Harmonie Dünschede zum Frühschoppen ein. Am Nachmittag um 16.30 Uhr präsentiert sich der neue König im Festzug. Ab 20 Uhr freut sich wieder der Musikverein Dünschede auf den Schützenball.

Besonderheiten: Am Mittwoch ermitteln 38 ehemaligen Könige ab 18.30 Uhr nach sieben Jahren den Nachfolger von Kaiser Franz Koch Fast 100 Musiker werden dem Festzug am Donnerstag den Takt geben, ausgeführt durch den Tambourcorps Fleckenberg unter der Leitung von Stabsführer Mark Hofrichter sowie dem Musikverein Harmonie Dünschede unter der Leitung von Guido Simon. Auch die Jubelkönige aus den Jahren 2020 bis 2022 werden teilnehmen.

