Darum sind weiße Weihnachten im Hochsauerlandkreis möglich

Schon an Heilig Abend ist ein Zuckerguss in hohen Lagen im Hochsauerland möglich - hier die Details.

Meschede Die Wetter-Prognose für die Feiertage in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg: Weiße Weihnachten sind möglich. Die Aussichten.

Weihnachten bringt dem Sauerland einen deutlichen Wetterumschwung. Der milde Regen zieht ab und wird ersetzt durch deutlich kältere Luft. Bereits im Laufe des Heiligabends fällt in Hochlagen etwas Schnee, die Feiertage bleiben hier winterlich.

Das Wetter für das Ruhrtal

10,2 Grad am Freizeitpark in Bestwig-Wasserfall und 12,9 Grad am Gymnasium in Meschede. Das sind nicht etwa Temperaturen eines schönen Morgens im Hochsommer. Es waren die Höchstwerte vom Dienstag. Das Tiefdruckgebiet „Greta“ führte auch am Mittwoch noch ungewöhnlich milde Luft vom südlichen Atlantik bis ins Ruhrtal hinein.

Während es rund um den Rothaarkamm teils zu kräftigen Regenfällen kam, hielten sich die Regenmengen im nördlichen Sauerland meist noch in Grenzen und so weist der Dezember weiterhin ein deutliches Minus bei der Regenausbeute auf. Bis zum Mittag folgt am Heiligen Abend noch etwas Regen nach, anschließend trocknet die Luft mit einer Winddrehung auf Nord deutlich ab.

In den höchsten Lagen der Stadtgebiete von Bestwig und Meschede ist am frühen Nachmittag noch eine dünne weiße Überzuckerung möglich. Nach einer kurzen Niederschlagspause in der 1. Nachthälfte ziehen gegen Morgen weitere Schnee- und Schneeregenschauer über das Sauerland hinweg.

Sie bringen bei Temperaturen um 0 Grad selbst in den Tallagen mal eine dünne Schneeschicht, ab etwa 500 m Höhe sind bis zu 5 cm Neuschnee möglich. Der weitere Verlauf des 1. Feiertages zeigt sich etwas ruhiger, die Temperaturen sind bei 0 bis 4 Grad recht winterlich. Am 2. Feiertag und am Sonntag nimmt der Wind zu und es kann erneut etwas Schnee und Schneeregen geben.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Es wäre das klassische Weihnachtstauwetter gewesen, wenn denn Schnee gelegen hätte. Bis zu 40 Liter Niederschlag sind in den vergangenen beiden Tagen gefallen und dies bei Temperaturen, welche selbst in den Hochlagen nur knapp unterhalb der 10 Grad-Marke verblieben. Die Station in Reiste kam am Dienstag sogar auf vorfrühlingshafte 12,5 Grad. Mit diesen Temperaturen ist es aber nun für längere Zeit vorbei, denn der Wind dreht im Laufe des Heiligen Abends von Südwest auf Nordwest und führt deutlich kältere Luft vom europäischen Nordmeer ins Sauerland.

Damit sinken die Werte im Laufe des Tages von rund 7 auf nur noch 2 Grad ab. Die Schneefallgrenze sinkt am Vormittag auf rund 500 m Höhe ab und rund um die Schmallenberger Höhendörfer am Rothaarkamm ist die Bescherung dann doch noch weiß. Weitere leichte bis mäßige Schneeschauer fallen in der Nacht und können selbst den Orten an Lenne und Wenne eine dünne Schneedecke von 1-2 cm bringen.

Im Laufe des 1. Feiertages fallen dann nur noch schwache Schauer, oft bleibt es auch trocken und vereinzelt setzt sich kurz die Sonne durch. Das Wochenende zeigt sich dann weiterhin unbeständig. Ein neues Tief macht sich über Frankreich breit und sorgt bei uns für einen auffrischenden Wind und vor allem zum Sonntag kann es in höheren Lagen wieder etwas Neuschnee geben. Die Täler bleiben allerdings überwiegend grün.

Trend für die nächste Woche

Die Wetterlage bleibt vor allem für die mittleren und höheren Lagen winterlich. Zwischen den Jahren herrscht hier in der Regel leichter Dauerfrost und Niederschläge kommen als Schnee vom Himmel. So kann sich die dünne Schneedecke der Weihnachtstage noch etwas erhöhen.

In den Tälern rund um Ruhr und Lenne ist es durch leichte Plusgerade am Tag meist etwas zu mild für eine Schneedecke. Erst in Richtung Jahreswechsel könnte es dann auch hier noch ein wenig kälter werden und selbst an den Flussläufen ist es dann leicht winterlich. Eine deutliche Milderung mit Regen und Tauwetter ist bis zum 1. Januarwochenende jedenfalls nicht in Sicht.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.