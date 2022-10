Das bietet die Herbstversion der Mescheder Kneipennacht

Meschede. Die Herbstversion der Mescheder Kneipennacht findet bald statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Das wird an jenem Abend geboten in Meschede.

Einmal zahlen und die Party beginnt. Am Samstag, 22. Oktober, findet die Herbstversion der Mescheder Kneipennacht statt. Sechs verschiedene Lokalitäten laden dabei mit unterschiedlichen Musikrichtungen die Besucher zu einem ganz besonderen Kneipenabend mit Livemusik ein. Egal ob Rock, Pop, Indie, Punk oder Rap - es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Los geht es um 20.30 Uhr

Ab 20.30 Uhr beginnen die Bands in den Locations zu spielen und verbreiten so nach und nach eine unverwechselbare Livemusik-Stimmung in der ganzen Stadt. Nach den Auftritten sind alle Kneipen für einen grandiosen Abend gerüstet und versprechen eine lange Partynacht. Auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es zudem für die Besucher den gesamten Abend über süße und herzhafte Leckereien.

Ein Abstecher dorthin lohnt sich für alle Hungrigen. Die Eintrittskarten für die Kneipennacht sind ab dem 28. September in allen teilnehmenden Kneipen, in der Tourist-Information Meschede und in der Volksbank Sauerland für zwölf Euro erhältlich. In der Volksbank gibt es für Mitglieder zwei Euro Rabatt auf den Vorverkaufspreis. Resttickets können an der Abendkasse für 15 Euro erworben werden. Der Einlass ist ab 16 Jahren möglich.

Kneipen und Bars

In der Tröte wird die aus Schweden stammende vierköpfige Band Jake & The Jukeboxguys eine Mischung aus Coversongs bekannter Oldies und Evergreens im Punkrock-Stil spielen.

Ob neuere Songs von Ed Sheeran und The Weeknd oder auch Klassiker von Earth, Wind & Fire und U2, alle Songs werden von den Acoustic Monks im Postkeller mit viel Spielfreude und in einem ganz besonderen akustischem Gewand performed.

Im Bibulus überzeugen die Chicos on fire mit ihrem handgemachten, abwechslungsreichen und druckvollen Hard- & Classicrock. Im Stil von MTV unplugged interpretieren sie Hits von AC/DC, Bon Jovi, Def Leppard, Foreigner, Judas Priest, Led Zepplin, Queen, Whitesnake und viele andere auf ihre eigene Weise. Rockparty ist angesagt!

Punk im Mono

Im Mono-deluxe erwarten die Gäste gleich zwei Punkbands. Zum einen Carpet Waves, welche bewusst am Zeitgeist vorbei ihre eigene Rock-Spielart weiterentwickelt haben. Ein Mix aus Post-Punk, Alternative, Dream Pop und Indie erschafft ihren einzigartigen Sound. Die zweiten im Bunde sind SMOT. Ein Pseudonym für ihren energetischen Stil und ihren Mix aus diversen Genres, der unweigerlich in den Bann zieht.

Feinste deutsche Hip-Hop-Vibes gibt es in der Nachfüllbar. Dort bereiten die drei Sauerländer Newcomer Guzmann, Armur & Pan feinsten deutschen Rap und schmetternden Hip-Hop.

Ebenfalls wieder dabei ist Kotthoffs Theo. Das Duo Anke & John lockt mit Schlagerhits, Musik aus den Top 40 und Oldies. Aber auch Fans von R&B, Soul, Reggae sowie der Hits der 70-er, 80-er und 90-er kommen auf ihre Kosten.

Die Mescheder Kneipen-Nacht wird unterstützt von der Brauerei Veltins und der Volksbank Sauerland.

